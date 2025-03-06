4政黨集結國民黨部外　宣示全面啟動助民團二階罷免

▲台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及台灣綠黨集結國民黨外，宣布投入二階罷免。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免第二階段陸續開跑，台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及台灣綠黨等四個政黨今（6日）在中國國民黨中央黨部外共同集結，四政黨代表宣示地簽署「罷免中國國民黨立委」連署書，宣示啟動人力物力投入協助第二階段罷免，並開放各黨的地方黨部及募集友善店家成為連署站，也呼籲國民黨懸崖勒馬別亂搞，罷免展望新國會。

昨天美國聯邦參議院軍事委員會舉行人事聽證會，美國國防部次長提名人柯伯吉重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%，同時他也談到台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。同時，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）也對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮並點名國民黨，抨擊他們在國防預算上「玩危險遊戲」。

台灣基進秘書長吳欣岱對此表示，今年的國防預算卻被中國國民黨和台灣民眾黨聯手刪除84億元、凍結900億元，實質造成削弱台灣的國防力量，更對國際釋出錯誤訊息讓國際盟友懷疑我們保衛家園的決心。國民黨反制罷免的行為是先將有自主思考能力的公民的行動，刻意導向是執政黨發動的政治鬥爭，其次，又在各縣市透過「查水表」、公佈罷免志工個資等行為，抹黑他們，更製造寒蟬效應。台灣基進會用過去的罷韓經驗投入第二階段罷免連署。各地方黨部人員和志工都已經就戰鬥位置。

台灣綠黨發言人王彥涵指出，通過一階罷免連署的32位國民黨立委中，有29位都曾針對「能源」提案或加入簽署草案，而他們至今將淨零與能源轉型當政治鬥爭工具的作為，更讓部分環團表態響應大罷免，國民黨一方面強調「減碳」重要性，另一方面卻又提案試圖刪除「節能家電汰換補助」、已具朝野共識的「家戶屋頂光電補助」等推動節能、再生能源的重要預算。台灣綠黨創黨元老1994年便罷過擁核立委韓國瑜，現在也會跟大家站在一起，汰換不適任立委，迎接新國會。

時代力量副秘書長林邑軒表示，要對中國國民黨下最後的通牒，新的會期，是你們最後的自救機會。上個會期，把中央政府的總預算搞得一團遭，癱瘓一堆機關，還創下我國有立法院以來，史無前例，第一次算不出刪減預算總額的醜聞。這個會期聲稱要做民生法案，結果送出的第一案，竟然是綁樁、收買選民的普發現金，怎敢藐視台灣人的智商到這種地步？面對進步本土在野政黨的呼籲，還敢做立牌諷刺，難道你們的意思是說，身為國會最大的在野黨，就可以為所欲為，做什麼都可以？

林邑軒強調，面對如此傲慢、囂張的國會最大黨的唯一方法，就是用手上的連署書跟選票，收回選民當初託付給中國國民黨立委的權力，讓國家步入正軌。同時，我們也冀望在今年公民罷免運動過後所產生的新國會，必須記起這一年的教訓，必須啟動防止國會繼續沈淪的結構性改革，防止親中立委再次踏入國會殿堂，必須推動過去民主進步黨完全執政八年、完全卸責，幾乎沒有進度的民主防衛法案，讓台灣的國會，不再淪為親中在野勢力癱瘓國家、打擊台灣的舞台。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲表示，過去一年我們看到藍白立委在重大爭議法案上的決策模式根本不是為了人民利益著想，而是為了政黨利益最大化，不但不願意投資未來，更是要透支現在。比如說放寬申請看護標準，讓53萬名健康自如的長輩和23萬真正有需求的長者搶奪照護人力，甚至讓看護業者優先選擇健康的長者，讓真正需要幫助的人沒有看護可請，導致整個長照市場供需失衡。這場罷免行動，不是情緒發洩，也不是政黨對決，而是對立委的年度檢核。

