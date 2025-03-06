罷綠委團體喊沒收到補件公文　中選會澄清：領銜人因故未收件

▲罷免綠委團體。（圖／記者崔至雲攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免戰火起，罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮控未收到中選會連署補件公文。對此，中選會6日說明，李孝亮自己因故未收件，選務機關通知公函已在南門郵局，對方回覆將於今日下午前往南門郵局領取，並無違誤或遞延；另針對罷免綠委吳思瑤的團體召集人賴苡任批評遇到同樣狀況，中選會強調，只有領銜人才可收到公函。

中選會指出，賴苡任並非該罷免案提議領銜人，雖其宣稱為該罷免案召集人，但並非該罷免案領銜人，依法無法收到領銜人可收到之公函，選務機關仍再次予以敘明，以正視聽。

至於有1罷免案則有領銜人稱中選會仍未有效送達公函給之，或宣稱其未收到領銜人公函之事，則核與事實基礎暨法令規定均有不符，選務機關予以嚴正駁斥。該罷免案領銜人係自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告以李孝亮該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到云云，則與事實不符；相反的，李孝亮業回覆中選會，其將於今日下午前往南門郵局領取。

中選會指出，另就法令規定來說，行政機關文書以附有送達證書掛號方式為送達者，郵務機關與郵政人員均將依送達證書內記載之方式為法定送達；如附有送達證書之掛號方式為送達者，依相關程序辦理並由郵務人員為寄存送達者，不論當事人何時前往寄存機關領取，均已發生送達效果，故李孝亮迄今仍稱自己未收到公函等情，均與事實不符。實則，選務機關係依法辦理且無違誤或遞延情事，謹特此嚴正聲明。