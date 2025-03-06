1365死亡連署！藍營罷團稱正常　他轟：自證抄名冊的系統性犯罪

▲藍營青年軍罷免吳思瑤 。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告罷免案審查結果，相較民團送件罷免藍委32案都過關，藍營以罷制罷提出的12位綠委罷免案第一階段皆未通過，且幽靈連署加總高達1365人。藍營解釋，台灣死亡率為每千人8.8人，李彥秀、王鴻薇選區的「死亡連署」掛零，才完全違反統計學。對此，綠委沈伯洋今（6日）質疑，按照藍營說法，今天如果有上萬人進場看球賽，代表等等觀眾會死亡幾十人嗎？國民黨等於是自己承認在抄名單。如果檢察官不辦的話，根本是失職。

對於死亡連署，「地動刪瑤」罷免團隊稱，這種陳詞濫調早已經被現實數據打臉。根據統計，2023年台灣死亡率為每千人8.8人，以民進黨去年開始連署、每次送件4-5000份計算，即便是正常統計學也應該有至少30件因自然死亡無效，但結果是李彥秀、王鴻薇選區的「死亡連署」竟然掛零，完全違反統計學常識，青鳥變成了「不死鳥」，這種連署數據堪稱「不死鳥傳奇」。

沈伯洋表示，先講數學。今天如果有上萬人進場看球賽，代表等等觀眾會死亡幾十人嗎？當然不是。連署的母體跟計算死亡率的母體不同。如果今天是在看出生率，不是死亡率，你會說一場球賽幾萬人，所以有好幾十個嬰兒在球場出生或即將出生嗎？

沈伯洋強調，再講法律。今天中選會公布的死亡連署是什麼？是「提議前死亡」。 這包含了什麼？這包含了在簽的時候就死亡的人。以剛剛的比喻來說，就是這場球賽，是有人已經死亡了還進場。

沈伯洋質疑，如果簽名的人在簽的時候就不在人世，這就是偽造文書。根本是系統性犯罪行為。討論事情的水準到底什麼時候才能提升，這讓我想到去年在立法院，連政黨比例的數學藍白都可以搞錯，還有黃國昌的憲法法庭人數，廖偉翔的3%抽驗，講都講不完。

沈伯洋指出，如果只是一兩次還可以說是不小心，經常性地數學搞錯，應該就是不在乎。另外，國民黨的死亡連署遠高於死亡率，這代表他們的母體很有可能是舊的黨員名單，或者舊的公投連署等等，而且年齡分佈可能更老。國民黨這個說法，等於是自己承認在抄名單。如果檢察官不辦的話，根本是失職。