美國會點名國民黨刪國防預算「玩危險遊戲」　綠籲藍白同意覆議

▲民進黨「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

對於藍營刪凍國防預算，美國參議員蘇利文（Dan Sullivan）批國民黨是在「玩危險遊戲」， 國防部次長被提名人柯伯吉（Elbridge Colby）也為此深感憂心。對此，民進黨今（6日）表示，呼籲藍白兩黨，就行政院向立法院所提出總預算案覆議案投下同意票，挽救國防預算，向國際盟友展現面對中國軍事威脅，台灣堅定自我保衛國家的決心。

國民黨回應，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，國民黨支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。民眾黨則指出，柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言，民眾黨非常樂意有機會能與美方進一步溝通說明。

對於美國會喊話，民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會，吳崢說，從參議院聽證會上蘇利文以及柯伯吉的一席話，顯示當前國際如何看待台灣。為何國民黨要把台灣的安全當成兒戲？

吳崢指出，台灣國防預算遭藍白立委刪除84億元、凍結近900億，其中凍結部分，包含潛艦國造海鯤號計畫、嘉義民雄無人機園區計畫等重點國防項目通通遭到凍結；而刪除部分，包含國軍旅外交流訓練費、營區一般設備維護保養費，甚至連油料費水電費都遭刪減，這就是國民黨及民眾黨聯手所造成的傷害。

吳崢指出，對於台灣刪凍國防預算的擔憂，這種聲音在華府絕非個案，不只參議院，在眾議院轄下的美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也公開提及，台灣刪除自己的國防預算「釋出錯誤訊息」。顯見，對於台灣自我防衛決心，以及自我保衛能力的質疑，在美國包含從眾議院到參議院，許多在國際上長期友台的朋友，都為此感到擔憂。

吳崢強調，面對國民黨與民眾黨刪凍國防預算，已經造成台灣國際形象的嚴重打擊，如今唯一能亡羊補牢的機會，就是行政院就總預算向立法院所提出的覆議案，請國民黨跟民眾黨立委們，針對覆議案投下同意票，讓台灣人可以挽救國防預算，面對中國步步進逼的軍事威脅，向國際盟友展現台灣勇敢、堅定願意自我防衛國家的決心。

韓瑩表示，國民黨日前面對刪減預算質疑，數度發文澄清未凍刪國防預算，但其實國民黨有派出陳永康、黃介正以及夏立言到美國說明，不過，可看到國民黨說法如今不被美方所接受，就如先前所看到，不被參議員蘇利文及美國防次長提名人柯柏吉買單。

韓瑩強調，國防預算受影響部分，國防部長顧立雄講過，刪減的預算中，最特別的是國外的旅費、出國的交流訓練費及射擊彈藥數不得流用的規定，將嚴重影響技術上擴大台美協訓的規模、學習實戰化操演能力跟建構的努力，再者，業務費刪減、彈藥後勤維修，這對於國防至關重要的平時培訓所需的預算，現今皆受影響，這是國民黨不支持台灣國防非常明確的事證。

韓瑩指出，中國軍費在近六年是以7%的速度在增加，中國軍費連年成長顯示出來其在區域內擴張的野心，也驚動周邊國家如日本、韓國、菲律賓，都逐年調升其軍費，如今國民黨在國會內刪凍國防預算，只會向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。