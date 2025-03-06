「全面罷免讓人覺得選完不認帳」　呂秀蓮喊話賴清德這局別介入

▲前副總統呂秀蓮、總統賴清德。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前更有32位藍委罷免案通過一階門檻。對此，前副總統呂秀蓮5日表示，罷免是要把人拉下來，就是抵制上次選舉，一定要有重大事故才能罷免，如果是全面性去罷免，毫無道理，只是讓人覺得選完不認帳，絕不是國家之福。她也喊話總統兼綠營黨主席賴清德，賴主席最好堅持到底，這局都不要動，綠委說賴最後會出場，但人民是選你當總統，不是當主席。



呂秀蓮於節目《下班瀚你聊》表示，進一步經營雙兩岸關係，是自己近幾年在主張的，親中派與親美派大家可以對談，自己講國家安全、社會安定、人民安心這三安，其實還需要三和， 就是族群和諧，不要再動不動拿228在吵，228已經紀念過多了，真相根本沒有被了解清楚。

呂秀蓮表示，現在還有就是政黨的和解，現在選完舉，今年要搞罷免，明年又要選舉，縣市長選完又是總統大選，台灣這樣不斷的政治動員有沒有必要？在制度面可不可以改善？這應該要往前去思考。

呂秀蓮再說，自己認為「做人一生的，選舉是一時的」，選舉完了就應該回到做人，權力越高越有責任應該要凝聚眾人，總統當選後就要做全民的總統，自己就曾建議阿扁「已經當總統，不要再兼任黨主席」，將來政黨法應該要修改，當選總統的不能兼黨主席，這樣才不會黨國一家。

談到大罷免，呂秀蓮直言，為什麼柯建銘扮演的角色，好像跟總統府不太一樣，像是在安排劇本「第幾景要讓賴清德出來嗎」，但自己覺得賴總統應該不是這樣想，也許是不好公然跟立法院民進黨老臣對立。

呂秀蓮憂心，當全世界在緊張台灣變成第二個烏克蘭的時候，政黨居然只是在講罷免，這說不過去，民主選舉是正面的，要選出好人去做事，罷免是要把人拉下來，但不能輕易拉下來，因為這就是抵制上一次選舉，一定要有重大事故例如違法失職才能罷免，如果是用全面性的去罷免，毫無道理。

呂秀蓮認為，現在選罷法修改了，當時搶著提案的罷團，第一關很容易過，只要1%，但下一關要十分之一又加上新法要附上身分證影本，第二關就不是這麼容易，如果一定要罷免，應該要縮小打擊，而且要真正提出某某立委的確是嚴重違法失職，具體提出讓大家比較信服，如果全面性的話，只是讓大家覺得是選完不認帳，只是要推翻，以後還得了？每年都要選舉，每年都要搞罷免，絕對不是國家之福。

呂秀蓮也喊話賴清德，自己覺得為了人民的安居樂業，越少社會動員越好，非不得已不應該隨便在搞民粹，自己覺得賴主席最好堅持到底，這局都不要動，民進黨立委說賴清德最後會出場，這就是自己說的還要讓黨國一體嗎？黨政不分嗎？如果總統不是黨主席就不會有出場問題，任何政黨都一樣。

呂秀蓮說，選舉是一回事，治理才是重要的事，人民是選你當總統，不是當主席，既然已經是全民的總統、三軍的統帥，尤其在全世界認為台灣非常危險的時候，一天只有24小時，賴清德能有多少時間去應付川普加習近平？挑戰要從這裡看，怎麼還陷入黨內這些瑣瑣碎碎的事，轉眼馬上又縣市長提名，如果總統兼黨主席，就是捲入黨內紛爭，這個意見沒有針對賴清德，自己從阿扁時代就這樣說了。

呂秀蓮再說，每年都在選舉，選完又要罷免，如果是這樣台灣就是自己搞掉自己，那也休怪台積電要走，

最後，呂秀蓮強調，全世界非常擔心第二烏克蘭，透過電視看到澤倫斯基進入白宮這樣子爭吵，所有愛台灣的人都要很謹慎的從這裡認真去檢討，烏克蘭下場是什麼？台灣要步入這樣的下場嗎？台灣的優勢在哪？絕對要非常謹慎小心看待這件事情。