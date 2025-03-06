柯建銘、王世堅中常會交鋒　吳思瑤：這是民進黨可愛、可貴之處

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前公開表示懷疑自家立委王世堅忠誠度，「百分之百懷疑」。王世堅則反駁，如果有叛黨，立刻退出政治。兩人5日於民進黨中常會上激烈溝通，將誤會釐清。對此，民進黨團幹事長吳思瑤6日表示，這就是民進黨的可愛之處，也是可貴之處，兄弟也會吵架、同志也會有誤會，有問題就解決，大家會團結，敵人只有一個，就是對台灣步步進逼的中國。

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨昨中常會，據與會者轉述，現場討論氣氛「毫無保留」、針對國防預算與錄音爭議「大鳴大放」，後澄清兩事皆為誤會，賴清德一臉嚴肅聆聽雙方激烈溝通，最後做兩點裁示，要求所有黨公職團結，一些誤會化解釐清，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

吳思瑤今受訪說，大家在常會上表達彼此看法，也透過現場釐清證實這當中確實存有誤會，即便兄弟姊妹吵架，釐清後就繼續團結向前，大家有話就直說，有問題就釐清、現場提出，把誤會冰釋。

吳思瑤表示，大家在現場把話都說開了，幾位都是打滾政壇很久的前輩，都有很高的智慧與雅量，主席賴清德的裁示，民進黨員都會繼續團結，新會期的敵人只有中國對台灣的步步進逼，她不想定位藍白立委就是敵人，希望他們秉持民意作對台灣好的事情．我們的敵人只有中國，希望大家團結。