　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／美軍研究船靠岸高雄引議　台美合作計畫曝！渦旋紊流實驗有關

▲▼美軍研究船「湯瑪斯」號靠岸高雄港，學者表示，這是台美跨國科學合作，圖為2025實驗科學團隊。（圖／海大提供）

▲美軍研究船「湯瑪斯」號台美跨國科學合作，圖為2025實驗科學團隊。（圖／海大提供）

記者許敏溶／台北報導

隸屬美軍的科學研究船「湯瑪斯」號日前停靠高雄港引發關注。事實上，該船操作營運為美國華盛頓大學，因為和台大、海大的國際合作計畫而來台。參與該計畫的學者指出，兩國在西北太平洋公海，透過水下滑翔機編隊，進行渦旋水文、流速、生物及地球化學探測，針對全球變遷之謎進行研究，希望了解海洋渦旋與氣候變遷關係。

美國華盛頓大學海洋研究船「湯瑪斯」號（R/V Thomas G. Thompson，總重3095噸、長84公尺）在上月22日停靠高雄港進行物資補給，這是該船睽違6年多重新停靠高雄港，加上離開時碰上中共無預警在屏東外海進行軍演，引發各界關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，「湯瑪斯」號其實是來台進行台美科學研究。參與該研究計畫的台大海研所教授詹森表示，「湯瑪斯」號擁有者為美國海軍，實際操作營運則是美國華盛頓大學，這次任務是執行美國海軍研究處支持的「第一、二島鏈之間渦旋紊流實驗」及海洋大學特聘教授蔣國平帶領的國科會中綱計畫-航向藍海，執行兩計畫的國際聯合研究航次。

▲▼美軍研究船靠岸高雄引發關注，實際上是台美跨國合作，希望解全球變遷之謎。（圖／台大團隊提供）

▲美軍研究船「湯瑪斯」號正進行科學探勘儀器的佈放。（圖／台大團隊提供）

詹森進一步說明，「湯瑪斯」號在1月28日從關島出發，前往台灣與關島中間的國際海域進行為期25天的聯合實驗，除了採水檢測、蒐集水中沉積物以外，還布放大量的自主觀測器，包括水下滑翔機、波浪滑翔機、漂流浮筒、球形漂流浮標等，2月22日進入高雄港靠泊結束實驗。

擔任台美合作主要聯繫窗口的詹森指出，這是台美五年合作計畫的最後一年，因為有國科會支持，才能順利達成國際聯合實驗。本航次是由美國華盛頓大學、奧勒岡州立大學、加州大學、史丹福大學、史奎普斯海洋研究院、台大海研所等海洋物理團隊構成，還包括海洋大學海洋環境與生態研究所、新海研2號貴儀中心6位技術員及研究生組成的團隊。

▲▼美軍研究船「湯瑪斯」號靠岸高雄港引發關注，學者表示，這是台美跨國科學合作，希望解開全球變遷之謎。（圖／台大團隊提供）

▲台美研究團隊，透過水下滑翔機（見圖）編隊進行觀測，希望解開全球變遷之謎。（圖／台大團隊提供）

詹森表示，這次國際合作計畫，會有7支水下滑翔機進行編隊觀測，而早在2023年時，雙方就在在塞班島西北200海里處，透過約10支的水下滑翔機進行編隊觀測，這樣大規模編隊，可進行時間與空間上更完整且更全面觀測，獲得更完整的水文資料，進行渦旋水文、流速、生物及地球化學探測，針對全球變遷之謎進行研究，希望了解海洋渦旋與氣候變遷關係。

海洋大學在台美合作中，透過收集海水的沉積物，進行海洋塑膠粒研究。海大校長許泰文表示，台美海洋科學合作已經持續推動24年，訓練出許多當今海洋學界裡的中堅及特殊專長技術員，這類長期國際合作，對台灣海洋學界拓展國際視野、向上提升極其重要。

▲▼美軍研究船「湯瑪斯」號靠岸高雄港引發關注，學者表示，這是台美跨國科學合作，希望解開全球變遷之謎。（圖／台大團隊提供）

▲海洋大學團隊透過蒐集海水沉積物，進行塑膠微粒研究。（圖／台大團隊提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼
早就與澤倫斯基結孽緣！　川普提「地獄筆電」算舊帳
方大同不只是歌手！　賈靜雯淚悼：陪伴我女兒的好作者
快訊／柯文哲解除禁見！　陳佩琪、柯美蘭「首度會面」
反罷免戰略曝光！藍急推民生法案　對失控不分區最嚴「祭停權」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

不滿鐵道迷頻站車頭拍攝！司機員開窗「比中指」　台鐵要懲處

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年　老饕認證：都攪不散

法律人改走行銷拚出年薪700萬　政大校友許詮34歲提早退休

獨／美軍研究船離台巧遇中共軍演　專家：美方已提前掌握情報

獨／美軍研究船靠岸高雄引議　台美合作計畫曝！渦旋紊流實驗有關

把握暖陽！　大變天要來了

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

方大同抗病5年離世！享年41歲　最後發文留消瘦身影..8天後去世

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

不滿鐵道迷頻站車頭拍攝！司機員開窗「比中指」　台鐵要懲處

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年　老饕認證：都攪不散

法律人改走行銷拚出年薪700萬　政大校友許詮34歲提早退休

獨／美軍研究船離台巧遇中共軍演　專家：美方已提前掌握情報

獨／美軍研究船靠岸高雄引議　台美合作計畫曝！渦旋紊流實驗有關

把握暖陽！　大變天要來了

叫Uber發現司機是型男港星！「開BMW評分極高」…沈震軒認了吐心聲

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

手殘族必看！iPhone輸錯密碼「太多次」被鎖住　解救方法曝光

彰化首見！水鹿疑覓食誤闖民宅受困　撞破圍籬脫逃

「日本第一星空之鄉」春日必訪！小林市4大賞花地　櫻花隧道美炸

官方特放多賢《那些年》爆哭片段！　首挑戰演技令網驚嘆：演得很好

屏東男駕小貨車撞對向護欄2傷！疑疲勞駕駛　瞬撞第一視角曝

恩比德報銷但膝傷沒惡化？　七六人主帥：時好時壞一直在波動

「大武山下小奧運」六堆運動會登場　內埔警防詐宣導

陸2024年碳強度僅降3.4%　未達官方目標

戚薇「從不查勤」李承鉉主動報備　在家穿很多：怕他起歹心XD

生活熱門新聞

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

竹北吊車大王「1善舉」被拍　本人親回

調味罐貼「猴蕉」啥意思　內行人解答全場傻

月薪6萬！婆婆「幫找3萬工作」逼她換　網一聽理由炸鍋

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

明晚轉雨！　全台連下4天

食物冰太久她全丟！婆婆爆氣「丟光媳婦名牌衣」

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

小氣老公8年沒給家用　人妻反遭酸

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

獨／新光三越開放員工取物　範圍一次看

更多熱門

相關新聞

選校還選系？他曝理工科+2科系不一定要台大

選校還選系？他曝理工科+2科系不一定要台大

「選校還是選系」是很多高三生共同的煩惱，近日網紅律師林智群在臉書上分享看法，不管是醫學系、理工科還是法律系，都不一定要讀台大，但如果是其他科系的話，「就選校吧！」貼文曝光後，引起網友討論。

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

航港局助海大IGF Code進階訓練獲比利時認可　助我船員加速綠色轉型

航港局助海大IGF Code進階訓練獲比利時認可　助我船員加速綠色轉型

2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

台大畢業歌《上台大便》領先對手！　爆點藏結尾

台大畢業歌《上台大便》領先對手！　爆點藏結尾

關鍵字：

美軍研究船台大海大國科會海洋渦旋氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

金價大跳水　「2原因」引拋售

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

5歲童驗出565倍K他命　竟是毒母同房狂吸

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

更多

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面