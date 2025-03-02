獨／美軍研究船靠岸高雄引議　台美合作計畫曝！渦旋紊流實驗有關

▲美軍研究船「湯瑪斯」號台美跨國科學合作，圖為2025實驗科學團隊。（圖／海大提供）

記者許敏溶／台北報導

隸屬美軍的科學研究船「湯瑪斯」號日前停靠高雄港引發關注。事實上，該船操作營運為美國華盛頓大學，因為和台大、海大的國際合作計畫而來台。參與該計畫的學者指出，兩國在西北太平洋公海，透過水下滑翔機編隊，進行渦旋水文、流速、生物及地球化學探測，針對全球變遷之謎進行研究，希望了解海洋渦旋與氣候變遷關係。

美國華盛頓大學海洋研究船「湯瑪斯」號（R/V Thomas G. Thompson，總重3095噸、長84公尺）在上月22日停靠高雄港進行物資補給，這是該船睽違6年多重新停靠高雄港，加上離開時碰上中共無預警在屏東外海進行軍演，引發各界關注。

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不過，「湯瑪斯」號其實是來台進行台美科學研究。參與該研究計畫的台大海研所教授詹森表示，「湯瑪斯」號擁有者為美國海軍，實際操作營運則是美國華盛頓大學，這次任務是執行美國海軍研究處支持的「第一、二島鏈之間渦旋紊流實驗」及海洋大學特聘教授蔣國平帶領的國科會中綱計畫-航向藍海，執行兩計畫的國際聯合研究航次。

▲美軍研究船「湯瑪斯」號正進行科學探勘儀器的佈放。（圖／台大團隊提供）

詹森進一步說明，「湯瑪斯」號在1月28日從關島出發，前往台灣與關島中間的國際海域進行為期25天的聯合實驗，除了採水檢測、蒐集水中沉積物以外，還布放大量的自主觀測器，包括水下滑翔機、波浪滑翔機、漂流浮筒、球形漂流浮標等，2月22日進入高雄港靠泊結束實驗。

擔任台美合作主要聯繫窗口的詹森指出，這是台美五年合作計畫的最後一年，因為有國科會支持，才能順利達成國際聯合實驗。本航次是由美國華盛頓大學、奧勒岡州立大學、加州大學、史丹福大學、史奎普斯海洋研究院、台大海研所等海洋物理團隊構成，還包括海洋大學海洋環境與生態研究所、新海研2號貴儀中心6位技術員及研究生組成的團隊。

▲台美研究團隊，透過水下滑翔機（見圖）編隊進行觀測，希望解開全球變遷之謎。（圖／台大團隊提供）

詹森表示，這次國際合作計畫，會有7支水下滑翔機進行編隊觀測，而早在2023年時，雙方就在在塞班島西北200海里處，透過約10支的水下滑翔機進行編隊觀測，這樣大規模編隊，可進行時間與空間上更完整且更全面觀測，獲得更完整的水文資料，進行渦旋水文、流速、生物及地球化學探測，針對全球變遷之謎進行研究，希望了解海洋渦旋與氣候變遷關係。

海洋大學在台美合作中，透過收集海水的沉積物，進行海洋塑膠粒研究。海大校長許泰文表示，台美海洋科學合作已經持續推動24年，訓練出許多當今海洋學界裡的中堅及特殊專長技術員，這類長期國際合作，對台灣海洋學界拓展國際視野、向上提升極其重要。

▲海洋大學團隊透過蒐集海水沉積物，進行塑膠微粒研究。（圖／台大團隊提供）