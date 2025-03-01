要選校還是選系？過來人曝經驗「理工科+2科系」不一定要執著台大

▲應該要選校還是選系呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「選校還是選系」是很多高三生共同的煩惱，近日網紅律師林智群在臉書上分享看法，不管是醫學系、理工科還是法律系，都不一定要讀台大，但如果是其他科系的話，「就選校吧！」貼文曝光後，引起網友討論。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文透露，最近有很多高中生在問要選校還是選系？他認為，如果要讀醫學系，除非是非台大、陽明不可，不然每個學校的醫學系都可以去念；如果是理工科的話，交大、清大、成大都很不錯，不一定要執著台大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著林智群說，如果想讀法律系，同樣不一定要選台大，因為最後看的是「律師執照」，很多政大、東吳畢業的律師、司法官都很優秀。不過他最後也說，如果是要讀其他科系的話，還是選校吧，「台大校友還是認那個b開頭的學號的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實醫藥科系也是，重點還是國家考試執照」、「重點是自己想念什麼，先搞清楚科系的差別，才不會進去念又後悔」、「永遠是科系重於學校，讀不喜歡的科系只是浪費時間」、「對我而言，選系比選學校重要，選自己喜愛的科系才不會念得那麼痛苦，這是我的親身經驗」。