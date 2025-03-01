　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要選校還是選系？過來人曝經驗「理工科+2科系」不一定要執著台大

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲應該要選校還是選系呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「選校還是選系」是很多高三生共同的煩惱，近日網紅律師林智群在臉書上分享看法，不管是醫學系、理工科還是法律系，都不一定要讀台大，但如果是其他科系的話，「就選校吧！」貼文曝光後，引起網友討論。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文透露，最近有很多高中生在問要選校還是選系？他認為，如果要讀醫學系，除非是非台大、陽明不可，不然每個學校的醫學系都可以去念；如果是理工科的話，交大、清大、成大都很不錯，不一定要執著台大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著林智群說，如果想讀法律系，同樣不一定要選台大，因為最後看的是「律師執照」，很多政大、東吳畢業的律師、司法官都很優秀。不過他最後也說，如果是要讀其他科系的話，還是選校吧，「台大校友還是認那個b開頭的學號的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實醫藥科系也是，重點還是國家考試執照」、「重點是自己想念什麼，先搞清楚科系的差別，才不會進去念又後悔」、「永遠是科系重於學校，讀不喜歡的科系只是浪費時間」、「對我而言，選系比選學校重要，選自己喜愛的科系才不會念得那麼痛苦，這是我的親身經驗」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5張千萬發票無人領！　財政部急尋
白宮吵翻是陷阱？　專家：烏克蘭「僅剩3個選擇」
開箱亞太棒球場！台南Josh揭「最大1問題」：這球場不對勁
川普、澤倫斯基白宮對罵！　馬斯克加入戰局
王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」　問：愛情有消失嗎
B群「什麼時候吃」看成分！　專家點名5種人需要補

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下班「收客戶訊息」不回怕影響關係！過來人曝1招解：久了就習慣

暖熱如夏到下周一　首波春雷炸雨「降溫逾10度」

台北市第一家校園全聯！文大校友羨慕了：當初都從山下買回山上

清境農場絕美櫻花盛開湧人潮！　綿羊秀、馬術秀座無虛席

開箱亞太棒球場！台南Josh揭「最大1問題」：這球場不對勁

要選校還是選系？過來人曝經驗「理工科+2科系」不一定要執著台大

發泡錠「鈉含量=3分之1碗泡麵」　藥劑師揭關鍵：不建議喝

好市多「前開式行李箱」4千有找！過來人見尺寸勸：要注意1事

開放員工取物！櫃哥櫃姐324人進新光三越畫面曝　分層分時管制

獨／1次限40mins！新光三越開放員工拿私人物品　超嚴格規定曝

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

下班「收客戶訊息」不回怕影響關係！過來人曝1招解：久了就習慣

暖熱如夏到下周一　首波春雷炸雨「降溫逾10度」

台北市第一家校園全聯！文大校友羨慕了：當初都從山下買回山上

清境農場絕美櫻花盛開湧人潮！　綿羊秀、馬術秀座無虛席

開箱亞太棒球場！台南Josh揭「最大1問題」：這球場不對勁

要選校還是選系？過來人曝經驗「理工科+2科系」不一定要執著台大

發泡錠「鈉含量=3分之1碗泡麵」　藥劑師揭關鍵：不建議喝

好市多「前開式行李箱」4千有找！過來人見尺寸勸：要注意1事

開放員工取物！櫃哥櫃姐324人進新光三越畫面曝　分層分時管制

獨／1次限40mins！新光三越開放員工拿私人物品　超嚴格規定曝

嘟嘟車活春宮！她跨坐男伴磨下體　裙子「滑到腿根」情慾畫面曝

陳志強婚禮前被拍「親吻立牌」！放大看…原因太催淚：家人都到齊了

布克看不慣8戰7敗太陽隊不溝通！　卻被總教練要求「少講話」

下班「收客戶訊息」不回怕影響關係！過來人曝1招解：久了就習慣

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

南投微熱山丘附近火燒車！駕駛乘客急逃　百萬休旅車變廢鐵

藍稱死亡連署因「綠執政讓死人還魂」　他轟丟臉：乾脆去找兩蔣連署

肚子餓賣帳戶換2000元　新竹男被判關10個月

大谷翔平春訓首打席開轟　道奇6比5險勝天使

她久咳不癒吃抗生素無效！原來禍首非肺炎　7症狀當心間質性肺病

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

生活熱門新聞

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

賴清德救醫療崩壞　1舉動護理師最討厭

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

泰安櫻花祭女警「正面私房照」曝光！　小編貼出IG啦

騎士刷卡超車還回頭狂瞪　秒遭現世報

Tiny二度日本發片！　「AV版彭于晏」有演出

好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

獨／新光三越開放員工取物　範圍一次看

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

南機場夜市人潮爆炸　當地人：千萬別來了

2個月沒有愛愛！雙寶媽不給碰「老公氣到冷戰4天」

開放員工取物　櫃哥櫃姐324人進新光三越畫面曝

更多熱門

相關新聞

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

為保護台灣核心關鍵技術，教育部禁止國內大學與中國「國防七子」7所大學交流。國立大學和私立科大協會都表示，可理解國安的疑慮，願意配合政策，但盼後續再和教育部討論細節。

2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

台大畢業歌《上台大便》領先對手！　爆點藏結尾

台大畢業歌《上台大便》領先對手！　爆點藏結尾

范瑋琪「PO醫師訊息」駁傳染大S　律師揪疑點

范瑋琪「PO醫師訊息」駁傳染大S　律師揪疑點

台大生「擠上1堂課」超狂　網笑：以為簽唱會

台大生「擠上1堂課」超狂　網笑：以為簽唱會

關鍵字：

選校選系台大志願林智群

讀者迴響

熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

台AV女優胎尼「日本二度出道」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

賴清德救醫療崩壞　1舉動護理師最討厭

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

大S離世滿月…S媽深夜7字感嘆

澤倫斯基川普爆爭執　烏駐美大使搖頭遮臉

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面