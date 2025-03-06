　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「王鴻薇不發瘋沒可能罷免」　焦糖哥哥分析「這個人」會出手相救

▲陳嘉行以餐廳業者角度評論熱炒店事件。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

▲陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮到來，目前共32位藍委罷免案通過一階門檻，王鴻薇更被罷團視為頭號目標。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行今（6日）透露，現實面必須說，王鴻薇除了有聲量，投入基層組織的資源也非常多，民意代表服務不分藍綠，代表能綁的樁也是，王鴻薇若不發瘋，還真的沒可能罷免，畢竟這一區一直以來都是國民黨的，台北市長蔣萬安一定也會出手救王鴻薇，罷免確實不容易。

陳嘉行表示，前陣子他在餐會上遇到國民黨立委王鴻薇，照慣例民意代表都會到台上致詞，聽了各黨議員和立委的內容，都很得體。

陳嘉行指出，唯獨王鴻薇上台，就開始散播各種不實訊息，例如《財劃法》，王鴻薇還說「政府超徵五千億元，要每個人發一萬，還財於民，大家說好不好，好的話請鼓掌」。果然台下冒出不少掌聲，而他則是白眼翻到後腦勺。

陳嘉行表示，民意代表逐桌敬酒，通常都是寒暄的場面話；唯獨王鴻薇在那抱怨被公民團體罷免，還跟著黨籍里長一起喊加油，抱團取暖。他雖然同一桌，但完全不尷尬，只覺得王鴻薇很有趣。

「如果國民黨立委好好審法案就不會被罷免」，陳嘉行透露，但現實面自己也必須跟大家分享，王鴻薇除了有聲量外（藍營支持者很愛的那種），王投入基層組織的資源非常非常的多，應該是超過一位立委能負擔的能量，民意代表的服務不分藍綠，代表能綁的樁也是。

陳嘉行直言，所以，策略上他很樂見王鴻薇越來越瘋，越走越極端，譬如肉搜公民團體並違法公布個資，這種行為是踩到社會觀感的紅線。王鴻薇若不發瘋，不喪心病狂，還真的沒可能罷免。

陳嘉行強調，罷免王鴻薇確實不容易，畢竟這一區一直以來都是國民黨的；再加上即便最後投票，蔣萬安一定也會出手救王鴻薇，這是公子的本命區。

最後，陳嘉行也說，雖然路長且阻，但大家要謹記葉霸葉春蓮老師的話「放棄是全天下最容易的事，但放棄後就是無止盡的懊悔」，罷免藍委加油，大家一起加油！

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

美烏下周重啟談判！4方立場一次看　普丁「笑看西方分裂」

花蓮農特產遠赴日本設專櫃！「熊本熊+花蓮朱鸝」快閃人氣爆棚

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

山上花園水道博物館淨水池櫻花群冒出花苞　即將迎來浪漫的粉色隧道

受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

政治熱門新聞

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

馬英九險賣台積電給中國？教授還原打臉

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

租金補貼沒下文「還要吐還6個月」　內政部：協助申請人分期繳回

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

唐氏症不會遺傳！　林月琴怒批郭智輝沒素養

罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷深夜再叫屈

更多熱門

相關新聞

1365死亡連署！藍營罷團稱正常　他轟：自證抄名冊的系統性犯罪

1365死亡連署！藍營罷團稱正常　他轟：自證抄名冊的系統性犯罪

中選會日前公告罷免案審查結果，相較民團送件罷免藍委32案都過關，藍營以罷制罷提出的12位綠委罷免案第一階段皆未通過，且幽靈連署加總高達1365人。藍營解釋，台灣死亡率為每千人8.8人，李彥秀、王鴻薇選區的「死亡連署」掛零，才完全違反統計學。對此，綠委沈伯洋今（6日）質疑，按照藍營說法，今天如果有上萬人進場看球賽，代表等等觀眾會死亡幾十人嗎？國民黨等於是自己承認在抄名單。如果檢察官不辦的話，根本是失職。

罷免吳沛憶補件公文仍沒收到！　領銜人：中選會的飛鴿快迷途知返

罷免吳沛憶補件公文仍沒收到！　領銜人：中選會的飛鴿快迷途知返

藍營反控民團死亡連署掛零「違反統計學」　他傻眼：連署就要死人？

藍營反控民團死亡連署掛零「違反統計學」　他傻眼：連署就要死人？

罷免綠委不利！朱立倫認「責任在我」　藍青年軍：主席有給實質幫忙

罷免綠委不利！朱立倫認「責任在我」　藍青年軍：主席有給實質幫忙

罷免吳思瑤案補件2839份！　地動刪瑤：支持者憤怒不減

罷免吳思瑤案補件2839份！　地動刪瑤：支持者憤怒不減

關鍵字：

王鴻薇罷免焦糖哥哥蔣萬安國民黨民進黨陳嘉行

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面