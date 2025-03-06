「王鴻薇不發瘋沒可能罷免」　焦糖哥哥分析「這個人」會出手相救

▲陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮到來，目前共32位藍委罷免案通過一階門檻，王鴻薇更被罷團視為頭號目標。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行今（6日）透露，現實面必須說，王鴻薇除了有聲量，投入基層組織的資源也非常多，民意代表服務不分藍綠，代表能綁的樁也是，王鴻薇若不發瘋，還真的沒可能罷免，畢竟這一區一直以來都是國民黨的，台北市長蔣萬安一定也會出手救王鴻薇，罷免確實不容易。

陳嘉行表示，前陣子他在餐會上遇到國民黨立委王鴻薇，照慣例民意代表都會到台上致詞，聽了各黨議員和立委的內容，都很得體。

陳嘉行指出，唯獨王鴻薇上台，就開始散播各種不實訊息，例如《財劃法》，王鴻薇還說「政府超徵五千億元，要每個人發一萬，還財於民，大家說好不好，好的話請鼓掌」。果然台下冒出不少掌聲，而他則是白眼翻到後腦勺。

陳嘉行表示，民意代表逐桌敬酒，通常都是寒暄的場面話；唯獨王鴻薇在那抱怨被公民團體罷免，還跟著黨籍里長一起喊加油，抱團取暖。他雖然同一桌，但完全不尷尬，只覺得王鴻薇很有趣。

「如果國民黨立委好好審法案就不會被罷免」，陳嘉行透露，但現實面自己也必須跟大家分享，王鴻薇除了有聲量外（藍營支持者很愛的那種），王投入基層組織的資源非常非常的多，應該是超過一位立委能負擔的能量，民意代表的服務不分藍綠，代表能綁的樁也是。

陳嘉行直言，所以，策略上他很樂見王鴻薇越來越瘋，越走越極端，譬如肉搜公民團體並違法公布個資，這種行為是踩到社會觀感的紅線。王鴻薇若不發瘋，不喪心病狂，還真的沒可能罷免。

陳嘉行強調，罷免王鴻薇確實不容易，畢竟這一區一直以來都是國民黨的；再加上即便最後投票，蔣萬安一定也會出手救王鴻薇，這是公子的本命區。

最後，陳嘉行也說，雖然路長且阻，但大家要謹記葉霸葉春蓮老師的話「放棄是全天下最容易的事，但放棄後就是無止盡的懊悔」，罷免藍委加油，大家一起加油！

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）