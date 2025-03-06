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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯王「叛黨說」隔空互槓　國民黨喊話王世堅：起義來歸，堅哥最威

▲▼王世堅再嗆柯建銘 民進黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘多次與綠委王世堅隔空互槓。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，王世堅昨（5日）受訪時嚴正表示，如果我王世堅叛黨、錄音，立刻退出政治，就這麼簡單。王世堅隨後也在臉書社群寫下相關訊息，國民黨則留言呼籲，「起義來歸，堅哥最威，惡罷不對，老柯最雷。」

柯建銘與王世堅、王定宇隔空互槓。柯建銘4日直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更質疑王定宇與國民黨唱和。王世堅昨受訪時反駁，如果我王世堅叛黨，立刻退出政治，等一下中常會會央請黨主席賴清德組專案小組，把這件事情查清。據與會者轉述，三人討論也是「大鳴大放」，音量不小，而多數中常委僅靜靜一旁觀看，王義川也出面為王定宇作證，激烈爭吵後才釐清原委，並由賴清德裁示，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

雙方爭執起源於上周中常會，賴清德提到禁聘用三親等擔任公費助理，有中常委受訪時搶先透露，隨後柯建銘下樓受訪時被問到此事，反問記者「你怎麼知道？」隨後柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體。專訪中，柯建銘也指控綠委王定宇與國民黨唱和刪除國防預算。

據轉述，三位中常委在常會上面對面交鋒，各部門報告完後，王世堅率先發難，陳述完整事件過程，也嚴詞強調自己絕對沒有偷錄音；柯建銘澄清原句不是這樣，他沒有提到「錄音」一詞，「可以看我的原文。」兩人各抒己見後仍有意見落差；隨後換王定宇解釋國防預算爭議，而現場大部分與會者只是靜靜的看著三人大聲爭辯，尤其錄音事件明顯是誤會一場，國防預算事件中，在場，同為外交國防委員會的王義川也為王定宇作證，確認說明內容無誤，並表示柯建銘可能在時間序有誤解。

賴清德則一臉嚴肅聽三人各抒己見、「激烈溝通」後也定調，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，而不會希望看到民進黨陷入內耗。賴隨後做出兩點裁示，第一、當前台灣局勢非常關鍵，請所有同志務必團結。請黨團幹部繼續領導黨團同仁在立法院捍衛台灣。第二、今天大家已經充分溝通，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

會後，王世堅快速搭車離去，對於媒體追問是否與柯建銘當面溝通？他僅回應，發言人會統一說明，謝謝，謝謝。隨後王世堅趕往中正一分局提告媒體人周玉蔻。柯建銘則表示，自己已經回答完畢，靜靜不發言，再問都是浪費口舌。柯建銘隨後搭車趕往立法院出席朝野協商。
 

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