不接受傅崐萁道歉！退休師「葉霸」：停止親共賣國再考慮

記者閔文昱／綜合報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦活動，但過程中，曾獲師譯獎的退休女老師「葉霸」葉春蓮怒嗆國民黨團總召傅崐萁「通匪」，遭強行架離現場，引起輿論譁然。對此，傅崐萁昨（4日）道歉，盼「紛擾一切到我為止、概括承受」，不過葉春蓮今（5日）表示不接受，更嗆「停止親共賣國再說」。

回顧事件，葉春蓮2日在國民黨花蓮縣黨部舉辦的「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動上，因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁「通匪」，遭現場工作人員強行架離，引發社會熱議。據了解，葉春蓮進場原是想了解杜鵑花苗的領取方式，卻在傅崐萁演講時高喊「共匪」，被數名場內人員架離會場，影片在網路上流傳後迅速引起輿論。

▲人稱「葉霸」的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，遭強制帶離現場。（圖／民眾提供）

為此，傅崐萁於4日親自向葉春蓮道歉，表示不論誰對誰錯，他將概括承受所有責任，並對葉老師在教育界的貢獻表示敬意。然而，葉春蓮並不接受這樣的道歉，她強調，除非傅崐萁停止所有「親共賣國」的行為，並廢除立法院通過的「爛法」，才會考慮是否接受道歉。

隨著事件持續延燒，花蓮地檢署介入調查，並在今天傳喚涉案的余姓男子及葉春蓮到案說明。檢方認為余男涉犯強制罪嫌重大，但無羈押必要，諭知1萬元交保。葉春蓮在接受詢問時情緒穩定，並未如外界所傳有生病狀況。