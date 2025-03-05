李強報告涉台內容　學者：盼推政策框限兩岸交流

▲李強作政府工作報告。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸全國人大今（5）日早上開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。對於涉台部分，學者分析，中美關係未定之下，內容難有創新，不過大陸希望推出更多政策與制度，去框限兩岸之間的交流，以落實融合發展。

今年李強所作的政府工作報告中，涉台表述為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

國立政治大學國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢，以及淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《東森新媒體ETtoday》採訪，對報告中的涉台內容進行分析。

王信賢指出，中美關係未定，所以大陸在涉台部分是行禮如儀，比較難有創新或突破的內容，「該談的都談到了」。

對於今年報告中新增的「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，王信賢認為，疫情後兩岸交流仍然受限，所以大陸想要推出更多政策與制度，去框限兩岸之間的交流，但是他認為難度頗高，因為兩岸交流是雙向互動的關係。

▲政大國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

王信賢回顧今年對台工作會議指出，反獨、反外部勢力干涉內容向前挪移，接著是經濟社會融合，更次是促統等部分，這可能是今年大陸對台工作的優先次序。

至於美中台戰略三角，王信賢分析，無論從政府工作報告或是中美互動觀察，當中美雙方都認為他們的對台政策要臣服於中美關係，那麼中美關係相對於兩岸關係與台美關係的主從關係，就非常明顯了。

張五岳也認為，今年報告中的涉台部分，應該沒有讓人感到太大意外與差別。他說，除了排列組合以外，只有一句話有小差別，即「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，這是落實融合發展的部分。

張五岳提到，大陸對台政策的重大新意，從來沒有透過政府工作報告來呈現。因此，在兩會當中觀察對台政策，一定要看習近平下團組時，有沒有相關涉台講話。

至於兩會後的觀察焦點，張五岳提及，今年會不會舉辦反分裂國家法20周年的座談會？誰出席並發表講話？以及未來美國總統川普與習近平對話當中，習近平怎麼表達對台政策，這才是重點。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者任以芳攝）