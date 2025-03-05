陸經濟目標出現「左右」二字　分析：為不確定性預留空間

▲李強作政府工作報告。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國人大會議今（5）日開幕，大陸國務院總理李強於「政府工作報告」中提出今年國內生產毛額（GDP）目標增長為「5％左右」。對於相關經濟目標的表述中多次出現「左右」二字，分析認為，這意味政策面為應對未來不確定性預留空間。

這份「政府工作報告」提出，今年發展主要預期目標是國內生產毛額增長「5％左右」；居民消費價格漲幅目標「2％左右」；預算赤字率提升至「4％左右」，將發行1.3兆元（人民幣，下同）超長期特別國債，發行特別國債5000億元，安排新增地方政府專項債發行4.4兆元。

路透引述分析認為，大陸主要經濟目標符合預期，今年外部環境更具挑戰性，但GDP增長目標仍維持在「5％左右」，意味政策將加大對內需的支持，而目標中多個「左右」及「動態調整」等措詞，意味政策面為應對未來不確定性預留空間。

香港《信報》報導，澳新銀行表示，大陸今年主要經濟目標全部預留「左右」的空間，體現政策的靈活性和積極性並重。高赤字反映穩增長和防風險下財政需求提升，4％左右的赤字率可以應付美國加徵20％的關稅；但後續如果升級至60％，可能還是不夠用，不排除後續仍有調整預算的機會。

▲大陸經濟。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭國際集團（ING）指出，今年GDP增速目標再次維持在「5％左右」，增速目標很重要，因為決策者往往高度重視實現這一目標，而且大陸在實現目標方面有良好紀錄。

ING認為，雖然外部環境更具挑戰性，但重申「5％左右」目標既是信心的體現，也意味今年需要將加大對內需的政策支持，預計今年將看到更強有力的財政政策推動，同時仍要考慮長期債務的可持續性。

經濟學人資訊社（EIU）表示，通膨目標降至「2％左右」反映更加務實的政策態度，也意味該目標可能更具約束力。財政刺激略低於預期，特別是專項債如今需服務化債、償還欠款、基建項目等多重目標，不過不排除年中視經濟實際情況追加刺激的可能性。

EIU還提到，「提振消費，擴大內需」取代「新質生產力」成為頭號工作重點。消費刺激比較適度，換新補貼則翻倍，但養老、社保方面的提升力度比較有限；大陸全國範圍內的育兒補貼有望推出。