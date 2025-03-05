HERmazing美力時光節登場　雲林女兒陳美琪、郭奕伶分享經驗

▲雲林縣政府於今日辦理「 HERmazing美力時光節」─「轉動女性影響力講座-女性經濟力」─〔雲林女力崛起─從農村躍上世界舞台〕論壇。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為響應國際婦女節，雲林縣政府於今（5）日辦理「 HERmazing美力時光節」─「轉動女性影響力講座-女性經濟力」─〔雲林女力崛起─從農村躍上世界舞台〕論壇，以「女性經濟力」議題邀請勤誠興業董事長陳美琪、佳必琪國際董事長張舒眉及商周集團執行長郭奕伶進行對談，分享人生成功經驗。

勤誠興業陳美琪董事長開場時表示，在張縣長熱情邀請下，希望我們這些雲林在外的女兒可以回來分享，而我們也開心能為家鄉盡一些心力。佳必琪國際張舒眉董事長說，今天像一個女兒回娘家一樣興奮，也非常高興看到雲林縣的改變與進步。商周集團郭奕伶執行長也說，雲林跟過去非常不一樣；看到雲林的努力，在智慧科技、智慧農業上面都有蠻大的進步跟翻轉，非常的開心。





縣長張麗善表示，今年為「雲菁人才培育年」，婦女月活動也加上雲菁人才培育元素，以「女性經濟力」為議題邀請三位來自雲林的女兒成為各自領域的領軍人物。為我們分享同樣來自雲林農村生長背景經驗及影響力，與雲林的在地鄉親、婦女團體等分享自身創業經歷，深入探討在地文化對女性經濟自主的影響。並從自己的經驗提供如何透過培力提升女性經濟力與社會地位的觀點。

社會處長林文志表示，除了今日以「女性經濟力」為主軸辦理的講座，後續在3月19日及3月25日分別在縣府大禮堂辦理「拿回自己人生的主導權」及「職場女性保護自己也保護別人」2場講座，歡迎踴躍參與，也期許「婦女友善月」系列活動能讓雲林女性都感受到幸福感，縣府將持續整合諸多資源及服務共同努力，為雲林的婦女服務創造更多的可能，打造雲林成為性別友善宜居城市。

▲雲林縣政府於今日辦理〔雲林女力崛起─從農村躍上世界舞台〕論壇，大禮堂座無虛席。（圖／記者游瓊華翻攝）