「即時車牌辨識系統」發揮效能　台東警精準攔查失竊車

▲警方「即時車牌辨識系統」發威。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期，台東縣警察局交通警察隊在巡邏勤務中，透過「即時車牌辨識系統」成功偵測一輛失竊車輛，並迅速攔查，讓警方能夠及時採取行動，進一步提升治安管理與交通安全。

事發當日，交通警察隊員警巡邏行經台東市中興路段時，巡邏車上配備的M-Police裝置突然發出警示，顯示該路段內有一輛通報為「失竊」的車輛。員警立即反應，當場攔下該車，並透過警政系統進一步比對，確認該車輛確實為日前失主報案登記的失竊車輛。警方隨後依法處理，並將案件移送台東地方檢察署偵辦。

據了解，這套由警政署推行的「即時車牌辨識系統」具備高效能識別功能，能夠在短時間內自動比對大量車牌資訊，省去傳統手動輸入車號查詢的程序，使警方能夠更迅速發現異常車輛，提高執法效率。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，M-Police的車牌辨識技術已成為警方巡邏執法的重要利器，不僅能夠即時偵測失竊車輛，還能協助查緝逾期未檢驗車輛、假牌車輛及涉及犯罪的可疑車輛，大幅提升交通管理與犯罪防治成效。此外，該系統也能與其他執法科技整合，如道路監視系統與電子警察，進一步提升治安監控能力。

此外，警方強調，「即時車牌辨識系統」除了應用於偵測失竊車輛外，亦能運用於取締其他違規行為，如未繳納燃料稅、車輛過期未驗及交通違規累犯等，進一步提升執法效率與交通秩序。

警方呼籲，民眾如發現可疑車輛或異常情事，可立即撥打報案專線通知警方，共同維護社區治安，打造更安全的交通環境。同時，車主應定期檢查車輛，確保車牌、車籍資料齊全，避免因車輛登記異常而影響正常使用。