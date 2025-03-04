台東調高漁船損失救助金額　助漁民風災後恢復生計

▲立委陳瑩力挺漁民成功爭取提高「在港漁船(筏)損失救助」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024年康芮颱風重創東海岸，導致台東長濱、小港、成功（新港）、金樽等4個漁港多艘漁船及動力膠筏沉沒、毀損、翻覆或擱淺上岸，漁民損失慘重。農業部近日宣布，提高「在港漁船損失救助」金額，以協助受災漁民加速恢復生計。

立委陳瑩、莊瑞雄於颱風離境後，馬上請農業部次長黃昭欽率相關單位前往勘災，漁民普遍反映在港漁船毀損的補助標準已多年未調整，金額過低。

經各方協調，農業部決定大幅提高補助標準。根據最新函文，未滿五噸的漁船補助金額從每艘1萬元提高至2.5萬元，五噸以上未滿十噸的補助從2萬元提高至4.5萬元，十噸以上未滿二十噸的補助從5萬元提高至7.5萬元，二十噸以上未滿五十噸的補助則從10萬元提高至15萬元，而五十噸以上的漁船補助金額則由15萬元提高至25萬元。

漁船與動力膠筏是漁民的重要生財工具，颱風來襲時，漁船雖停靠港內避風，仍可能因強風巨浪而受損或擱淺，影響生計。然而，在港漁船損失救助標準自實施以來已逾20年未調整，此次調升後，能更有效減輕漁民負擔。

根據農業部統計，2024年康芮颱風造成台東地區成功、東河、長濱、綠島及台東市等5個鄉鎮的漁船受損，共計90戶漁民獲得補助。相關單位表示，將持續檢討相關措施，以確保漁民能在風災過後獲得必要協助，順利恢復生產。