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3個網公讓她暈船！台東大齡女郵局匯款瞄到警語　保住15萬

▲警張貼郵局「打詐儀錶板」警語奏效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警張貼郵局「打詐儀錶板」警語奏效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮一名王姓女子(50年次)，於短短一個月內，在臉書結識三名帥氣「網路情人」，對方紛紛以甜言蜜語攻勢，誘騙她匯款「代領包裹」、「穩賺投資」及「虛擬貨幣」，所幸王女走進郵局欲匯款時，看見張貼於櫃檯的「打詐儀錶板」防詐警語，宛如觸電般，立即轉往關山聯合所報案諮詢，在員警的耐心解說下，王女才驚覺自己差點落入詐騙集團的「粉紅泡泡」，保住新台幣15萬6,800元的養老金。

3日17時50分許，王姓女子慌忙地走進關山聯合所，拿起手機向值班警員凃博禹及陳小僑諮詢，她稱於2月16日在臉書認識一名住在馬來西亞名叫Alan的男子，兩人相談甚歡，僅聊了兩個禮拜便以老公老婆互稱。於2月26日，Alan開口向王女求援，聲稱遭母親軟禁，要求王女至關山鎮黑貓宅急便領取一個新台幣6,800元的包裹，並拍照給他，他母親才會解除軟禁，讓他來臺灣與王女見面。

然而，王女表示，除了Alan之外，她還在1月29日於臉書認識一名新加坡男子阿良，以及1月認識一名叫大海的男子。兩人同樣在短時間內與王女陷入熱戀，並分別以團購投資及購買乙太幣賺差價為由，誘騙王女投資新台幣5萬元和10萬元，並保證穩賺不賠。王女滿心歡喜不疑有他，準備前往關山郵局匯款時，猛然看見張貼於櫃檯前的「打詐儀錶板」警語，頓時心生警覺，立即轉往警所諮詢。

經員警詳細分析及舉出案例說明，王女才恍然大悟，毅然決然切斷與三名「網路情人」的聯繫，守住自己的血汗錢。以上員警均依規定受理，並通報165反詐騙中心，避免其他民眾受騙。

關山警察分局表示，警政署為增強民眾防詐意識，特製做「打詐儀錶板」(https://165dashboard.tw/)專網，內容包含最新數據統計、目前全台受理的詐騙案件數、財損金額、發生最多的詐騙手法前五名、全台各縣市的數據及詐騙的真實案例等等，以及多部預防詐騙宣導的影片提供民眾參考防範，網頁資訊相當豐富，請多轉知及分享給親朋好友，因為「多一分瞭解、就多一分警覺」！

另呼籲民眾，網路交友陷阱多，務必提高警覺，切勿輕信網友的花言巧語。若對方以各種理由要求匯款或投資，先冷靜思考，切勿衝動行事，並可隨時撥打165反詐騙諮詢專線，或前往鄰近派出所諮詢，以免受騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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