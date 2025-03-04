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萌警上線！「婦幼月曆」結合台東美景　宣導安全更有趣

▲警方拍攝「婦幼月曆」宣傳照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方拍攝「婦幼月曆」宣傳照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局為強化婦幼安全宣導，推出「婦幼月曆　與你同行」系列宣傳照片，從2024年起，每月於該局婦幼警察隊粉絲專頁分享。這次宣導以警察大頭寶寶結合台東著名景點進行拍攝，搭配淺顯易懂的語彙，向民眾解說婦幼法令、自我保護觀念與基本知識，內容涵蓋家庭暴力防治、兒少保護、性侵害及性騷擾防治、兒少性剝削、跟蹤騷擾防制、數位性暴力防治等婦幼安全議題，並融入反詐騙宣導，希望透過社群媒體的快速傳播，提高婦幼安全意識。

2月間，宣導團隊特別前往三仙台、伯朗大道、池上大坡池、東部海岸國家風景區及全台最可愛魔法廁所等台東知名景點拍攝。透過將警察大頭寶寶與婦幼防治及反詐騙標語結合地方美景，不僅吸引民眾目光，也獲得遊客的鼓勵與肯定。警方期望藉由多元化的宣導方式，提升社會大眾對婦幼安全的認識，幫助民眾了解婦幼保護與詐騙手法，進而守護自身人身與財產安全。

台東縣警察局表示，婦幼安全涉及社會每一個角落，因此特別運用多媒體與創新手法，透過圖文並茂的方式，提升婦幼保護意識，並強化自我保護概念及資源網絡的連結。透過「婦幼月曆 與你同行」，希望讓婦幼安全知識深入民眾日常生活，進一步降低潛在風險。

此外，該系列宣導照片預計於年底製作成2025年度三角桌曆進行發行，擴大婦幼安全防治及反詐騙宣導的影響力，邀請民眾持續關注婦幼警察隊粉絲專頁，攜手守護婦幼安全。

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