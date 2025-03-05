原鄉取母火！「建山無名火+貝神祭文化火」114年原運會起跑　

▲114年的原運會的聖火啟動，中間為高雄市原民會主委阿布斯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

母火引燃！點燃祝福！114年全國原住民族運動會聖火4日在高雄市桃源區美蘭部落「美瓏社祭儀場」正式引燃，由高雄市獨有族群拉阿魯哇族耆老游仁貴及青年們，以鑽木取火方式將母火緩緩燃起象徵人文之火，再由布農族耆老顏德昌及桃源區各里里長們，把建山部落一年四季不滅之火帶進現場象徵自然之火。

融合人文之火與自然之火兩支火把，將114年全原運母火正式引燃。聖火引燃現場由教育部體育署副署長洪志昌、中央原民會副主委谷縱·喀勒芳安、高市府秘書長郭添貴、運發局長侯尊堯、原民會主委阿布斯及高雄市議員高忠德、王義雄、陳幸富、范織欽、白喬茵等長官貴賓親臨現場見證，接下來也將於3月10日起進行為期9天的聖火環臺傳遞。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，全原運辦理8項擅長運動及9項傳統運動，其中傳統拔河、摔角、路跑、狩獵、鋸木等皆在3個原鄉辦理，同步在其他9個都會區域都有賽事進行。選手超過8000人，也是歷屆參加人數之最！運發局長侯尊堯表示，全原運母火取自高雄境內桃源區全年不滅之「建山無名火」及高雄獨有的拉阿魯哇族貝神祭文化火源，在原鄉部落拉阿魯哇及布農族兩族群族耆老的祈禱與祝福下，相信每位選手皆能締造佳績。

▲114年的原運會的聖火啟動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

也是桃源區布農族的原民會主委阿布斯表示，此次在原鄉取母火，是由高雄市原鄉人口最多的族群布農族及獨有族群拉阿魯哇族，從這兩個族群火的發源地，以最傳統的方式引燃母火，作為全原運的起始，同時，其他各個族群委員也著傳統服飾踴躍參與，包括卡那卡那富族、阿美族、排灣族、魯凱族等參與盛事。 此次聖火記者會也有包媒體專車上山拍攝，希望能夠捕捉最珍貴、最有文化意涵的畫面。



這個月21日也會有配合全原運的活動，盛大舉辦原住民嘉年華活動「TAKAO為我贏」，地點將在衛武營都會公園登場，屆時會有豐富的120攤以上的特色市集外，還主打前所未有的原味烤豬派對，也少不了原住民歌手、樂團、舞團連續迎賓嗨瘋三天，原民會主委阿布斯說歡迎全國好朋友們一起來到高雄為原住民選手加油，享受最熱情豪邁的美食音樂饗宴。