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獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

記者吳奕靖、吳世龍、許宥孺／高雄報導

國道1號北上372公里處，4日下午發生嚴重事故，一輛拖板車衝撞分隔島後，導致一部轎車駕駛死亡、4位民眾重傷送醫，拖板車車頭還跨過對向車道，警消人員趕到現場時，發現其中2人遭拋飛躺在車道上。而死者是一名從事外籍勞工仲介的男子，才剛從小港機場載了兩名剛到台灣準備工作的越南籍女子，沒想到就發生意外。現在車禍畫面曝光。

這起車禍發生在4日下午15時59分國道1號北向372.8公里，也就是高雄端路段，國道警方，表示轎車的林姓駕駛疑似因為車輛故障，把車停於內車道，林姓駕駛跟另名男子下車查看，另外2名女子則坐在後座等待，沒想到車子遭到一名劉姓駕駛的聯結車猛烈撞擊，當場造成林姓駕駛死亡、4人受傷送醫。

▲聯結車失控衝撞中央護欄 。（圖／民眾提供）

▲聯結車失控衝撞國道的中央護欄 。（圖／民眾提供）

▲▼國道一號372K車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲2名越南籍女子才下機抵達高雄，就發生車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

據警方初步調查，死者是一名外籍勞工仲介，車禍發生前，他才從小港機場接到2名越南籍的女子，但沒想到才上國道，車子就拋錨了，轎車被嚴重撞擊，右側車身全毀，輪框、車殼散落一地，車內的行李箱也噴飛在外，提把還黏有越捷航空的行李條，外廂上則寫著越南文的字體，現場人員則指出，2名女乘客被發現時頭破血流、驚魂未定。

其中一名越南籍女子目前還在加護病房搶救中，另外一名傷勢較輕微，她向國道警方表示自己才剛下飛機，而同車的女子跟她之間並不熟識，只是剛好在同班飛機上，入境之後就在仲介人員的指引下，一起坐上了這台車，只是怎麼也沒想到原本要來台灣淘金賺錢，卻先發生了車禍，還差點喪命。

現在這起車禍的畫面也曝光，死者在今天（5日）下午進行相驗，家屬低調不發一語，不願意多談，而詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。

▲▼國道一號372K車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲行李標籤還沒有拆除。（圖／記者吳世龍攝）

▲聯結車失控衝撞中央護欄 。（圖／民眾提供）

▲林姓男子慘死國道，檢警5日進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

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