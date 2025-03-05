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獨／砂石車高雄輕軌旁卸土！包商草率僅放交通錐　工務局認了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕區北斗街的輕軌路口上演「驚險鏡頭」，一台砂石車的後斗翹起疑似在傾卸土石，砂石車體不但佔據一個車道，距離輕軌的軌道也僅有斑馬線的寬度，周邊僅擺放交通錐，沒有人員指揮，造成機車跟汽車擠在一個道路，而更讓人意外的事，這台砂石車竟是屬於工務局的委外廠商，疑似貪圖方便，而不顧其他用路人安全。

▲一輛砂石車就停在路口卸土，旁邊只放三角錐 。（圖／民眾提供）

▲一輛砂石車就停在路口卸下土石，旁邊只放三角錐，沒有安全人員指揮交通             。（圖／民眾提供）

就在今天（5日）上10點左右，鹽埕區北斗街的輕軌路口距離一個斑馬線寬度的地方，停放了一台砂石車，而砂石車的車後斗明顯翹起，而且車體整個佔據一個車道，這麼明顯讓人不注意到都不行。民眾表示自己從鼓山二路轉到北斗街的這個街口時，剛好是停紅燈的時候，發現前方僅能停3台汽車，若是第4台車一個沒注意，就可能佔用輕軌車道，十分危險，而且這個街口僅剩一個車道，變得機車騎士也僅閃過砂石車跟汽車爭道。

▲一輛砂石車就停在路口卸土，旁邊只放三角錐 。（圖／民眾提供）

▲砂石車佔據一個車道，易造成其他車輛停紅燈不小心就會佔用輕軌車道 。（圖／民眾提供）

▲一輛砂石車就停在路口卸土，旁邊只放三角錐 。（圖／民眾提供）

▲一輛砂石車就停在路口卸下土石，旁邊只放三角錐 。（圖／民眾提供）

民眾質疑這台砂石車停在這裡，疑似在進行工程，雖然在砂石車兩側有擺放三角錐，不過「形式大於意義」，照理來說應該要有相關人員來指揮交通，避免發生意外。但是根據民眾提供的行車記錄器畫面，根本沒有任何人員在指揮。而追查之後，這才發現砂石車是屬於高雄市政府工務局的委外廠商，他們在進行輕軌周邊的植栽美化工程。

記者也詢問工務局，公園處主秘陳錦宏承認這是他們的委外廠商：「有關公園處辦理樹木栽植作業，車輛於道路邊傾卸花土時，現場工作人員未立即就定位指揮，公園處接獲通報立即通知廠商改善 ，並已於現場安排人員指揮」。

但記者實地走訪了解，這才發現其實停放砂石車的地點旁邊有一處空間，砂石車直接停放卸載花土，就可以不影響到交通以及其他用路人安全，但為何沒有停？據了解疑似是為了「山貓」作業方便，委外廠商只是為了自己的施工方便，就這樣便宜行事，若是造成傷亡或是輕軌列車狀況？高雄市長陳其邁以及市府團隊恐怕又得概括承受。

▲一輛砂石車就停在路口卸土，旁邊只放三角錐 。（圖／民眾提供）

▲砂石車原始停放地方，就有一個巷道，疑似為了施工方便才佔用車道 。（圖／民眾提供）

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