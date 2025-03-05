越南建設進度進度曝！同奈省要推「地下化」　8條鐵路串聯南越

▲胡志明周邊的道路因車流量大，經常在尖峰時刻出現壅塞狀況 。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

越南目前有多項大型交通建設正在興建或規劃中，特別是在南越地區，胡志明市周邊縣市也積極推動鐵路建設。其中，過去的農業大省同奈省（Đồng Nai）正研究鐵路地下化方案，以加速推動該項目，進一步緩解通往胡志明市高速公路的壅塞問題。

根據網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，為了確保都市美觀，在地鐵穿越邊和市及壯奔縣時，同奈省（Đồng Nai）決定暫緩鐵路高架化，而是研擬採用鐵路下地的方式興建。

同奈省人民委員會與顧問單位3日召開會議，討論連接胡志明市的地鐵建設方案。省政府要求顧問單位研究地下化方案，以確保城市景觀。

▲越南近期積極推動大眾交通運輸建設，除了紓解當地交通壅塞，也有助於提升對觀光客的便利性。（圖／達志影像／美聯社）

根據越南方交通運輸設計諮詢股份公司（Tedi South）的報告，這條連接胡志明市與同奈省的地鐵線全長約21公里，設13站（含S0站）及一座逾23公頃的車站。

地鐵起點位於胡志明市第一郡濱城-仙泉（Bến Thành - Suối Tiên）地鐵 1 號線的仙泉車站（Suối Tiên）後方，終點設在壯奔線荷乃三社（xã Hố Nai 3）。其中，從 S0 車站到車輛段的19 公里路段，將研究兩種建設方案：高架或地下。

該段地鐵穿越同奈省的總投資額預計約30 兆越南盾，其中資金來源包括中央財政、地方財政及貸款資金。同奈省副主席胡文河指示建設廳成立專案小組，研究特別機制，爭取中央支持，加速鐵路地下化計畫執行。

除了同奈省，胡志明市地鐵 1 號線也將延伸至平陽省（Bình Dương），該段由平陽省負責，預計投資超過 51.7 兆越南盾，終點設在新平陽市（Thành phố mới Bình Dương）。

根據 2021年越南政府總理批准的規劃，南部地區的鐵路及地鐵網絡將包含8 區域鐵路線，越南政府也計劃在2045年前建設15條捷運線，總長度達617公里，以改善城市交通。近期國會通過了特殊政策，允許河內和胡志明市在捷運建設上享有更多彈性，以加速推動基礎設施的發展。