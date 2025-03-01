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不滿被分手！男搭20歲女友機車...後座割頸奪命　自刎不成下場曝

記者郭玗潔／高雄報導

25歲金姓越南移工不滿同鄉20歲女友阮氏提分手，買了3把刀從苗栗南下高雄，將阮氏找出來談判，趁著阮氏騎車載他時，後座的金男拿刀割破阮氏頸動脈，阮氏隨即連機車一同滑行倒地斷氣，金男則在跳車後拿刀自刎。兩人被路人送往醫院，阮氏送醫不治，金男則撿回一命，全案經橋頭地院審理，將金依殺人罪，處14年徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄發生於2023年發生越南移工情殺血案。（圖／資料照）

據了解，金姓移工不滿女友阮氏在2023年8月13日提出分手，隔日就購買了料理刀、刨刀共3把刀，並聯絡阮氏的吳姓友人，誆稱想去高雄送阮氏生日禮物，給她一個驚喜，問出阮氏住處後，還要吳保密，不要透露他南下一事。

15日金男帶著3把刀具，搭火車到岡山火車站，同時不斷傳訊給阮氏要求見面，但阮氏並未回覆，金男便前往阮氏的上班地點堵人，但仍沒見到阮氏，金男於是前往過去曾和阮氏一同遊玩的和平公園，不斷拜託阮氏出來見面，阮氏終於答應，於深夜10點多騎機車到公園接金男，打算載他到吳姓友人住處。

沒想到阮氏載著金男騎到高雄市岡山區成功路時，金男先下車在路邊小便，隨後上車，拿出背包的刀子，從後座環繞阮氏頸部割劃，阮氏的脖子瞬間噴血，失去意識倒地，結果機車失控，金男還跳車站在地上，走到車旁看了看後，就拿刀自刎，再把兇刀丟棄在一旁草叢中，兩人躺在血泊中時，還有車輛經過，都嚇得閃避騎走。

後來有民眾報警，救護人員到場之後，將2人送往醫院急救，阮氏因右側頸動脈遭切斷、聲帶開口裸露等傷害導致大量出血，入院前就已失去呼吸心跳，被搶救後仍不治身亡，金則獲救。

▲▼岡山情殺 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲監視器拍下行兇的金男摔車第一時間仍站立在地上。（圖／資料照）

庭審時，金男辯稱他不是預謀殺人，然而法官認為他在見面前先購買刀具，又在坐火車到岡山後，傳訊給媽媽道別說「兒子還沒對媽媽盡養育之恩，而帶給媽媽負擔而已，媽媽，兒子真的很對不起你」、「完了，兒子已經沒有希望了」等語，可見金男被提分手，在絕望下買刀南下，打算找阮氏同歸於盡，審酌金男的媽媽出面代替兒子，拿出50萬和阮氏家人達成和解，且金男年紀尚輕也並無前科，應有再教化可能，尚無處死必要，依金犯殺人罪，處14年徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

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