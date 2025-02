越南宣示主權！公布北部灣新基線圖　中國4天實彈演習回應

▲北部灣位於南海西北部分沿陸封閉式海灣,越南首都河內及中國海南島位於兩側,該區域多年來是對兩國重要的戰略水域。(圖/翻攝微博)

文/中央社

中國當局24日宣布,即日起在中國與越南間的北部灣展開為期4天的實彈演習。越南數天前才公布在北部灣新劃的領海基線,稱為其維護和行使主權提供法律基礎。

綜合美聯社、自由亞洲電台(RFA)和美國之音(VOA)報導,中國交通運輸部海事局及軍方表示,24日起至27日晚間在北部灣(Gulf of Tonkin,又稱東京灣)靠近中方這側進行實彈演習,提醒船隻不要進入區域。此外中國海事局未提供更多細節。

越南外交部21日公布,依據越南國會常務委員14日頒布的第68/NQ-UBTVQH15號決議劃定的北部灣新地圖,標示從越南東北部的廣寧省往南到廣治省的近海14個點位劃出的領海基線。基線是用於計算領海寬度。 北部灣的一側靠近越南首都河內,另一側由中國的海南島、廣東省雷州半島和廣西省包圍,而海南島是中國解放軍南部戰區的重要海軍基地,因此北部灣對於中越兩國都具有重要戰略意義。

官媒「越南新聞」(Vietnam News)報導,新公布的這條基線符合聯合國海洋法公約(United Nations Convention on the Law of the Sea,UNCLOS),並將為「維護和行使越南的主權、主權權利及管轄權提供堅實的法律基礎」。