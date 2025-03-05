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社會 社會焦點 保障人權

彰化黑衣男摸黑入廟！偷不到值錢物　竟掃落土地公婆　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾鄉睦宜村福德廟，3日舉辦頭牙慶典後，廟方已將掛在神明身上的金牌收起來，隔天凌晨1名黑衣男摸黑進入，見到無物可偷，便持鐵耙將將土地公土地婆及香案怒掃落地，取走神明頭飾後，又到草莓園偷腳踏車；對於供奉已超過1甲子的神明遭破壞，執事人員相當痛心，已調閱監視器報警逮人。

▲彰化田尾鄉睦宜村福德廟遭竊賊破壞。（圖／廟方提供）

▲竊賊闖入先朝天公爐插香拜拜。（圖／廟方提供，以下同）

▲彰化田尾鄉睦宜村福德廟遭竊賊破壞。（圖／廟方提供）

▲竊賊持鐵耙掃落土地公婆。

這起竊盜案件發生在頭牙(農曆2月初二)土地公生隔天凌晨約12點30分，廟方表示，該名男子到睦宜村廣德宮福德正神廟，先朝天公爐拜拜，再四處巡視，見土地公婆神像前鐵門已經鎖起，竟取走金亭使用的鐵耙，將神明掃落，再偷竊官帽上的金黃頭飾，隨後還到附近的草莓園偷竊腳踏車離去。

▲彰化田尾鄉睦宜村福德廟遭竊賊破壞。（圖／廟方提供）

▲竊賊又到草莓園偷走腳踏車代步。

廟方主委說，附近有居民看見該名男子日前騎機車到土地公廟，當時機車引擎聲引起他的注意，未料嫌犯特意選在頭牙拜拜隔天犯案，還好已將信眾添的香油錢及掛在土地公婆身上的金牌全都收起來，但神明已被破壞，復原還需要一些時間，痛斥嫌犯天理不容，希望警方很快將竊嫌繩之以法。

北斗警分局表示，經調閱周邊沿線監視器，已經鎖定竊嫌，將通知他到案說明。

▲土地公婆遭破壞。（圖／廟方提供）

▲土地公婆遭破壞。（圖／廟方提供）

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