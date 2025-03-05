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社會 社會焦點 保障人權

不爽分手上網懸賞「睡過她的給1萬」還噴漆恐嚇　惡男下場曝

▲領有身障手冊的桃園市曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月遭指控兩度趁居家女服務員照護時觸摸左大腿、襲胸等性騷擾得逞，桃園地院今天判決出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女子頻遭前男友爆料跟蹤騷擾恐嚇，報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名癡情男不甘心與女友分手，心生怨恨，在網路爆料對方及家人個資，還說「只要跟她有睡過的，紅包1萬」、不斷的跟騷、噴漆，法院審理時，男子表示只是要跟她「討錢」，法院審理後依個人資料保護法及恐嚇罪，判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬。

判決書指出，男子與女友於2023年4月分手，為求復合，在臉書「爆料公社」及其他社團，暱名散佈女方個人資料，包括姓名、私生活照片、住址等，並伴隨著對其人格的污衊及不實指控，「癡漢可私訊」、「只要有跟她睡過的，私訊，紅包一萬」，嚴重侵害了其隱私權及名譽權。此外，他還在甲女住處及車輛上塗寫「騙我的要還」、「騙我感情」、「詐我錢財」等等侮辱性字句，進一步擴大其報復行為。

另一方面，男子還密集傳送LINE訊息、電話，甚至出現在甲女住處門口，大聲喊叫、踹門，並傳送具有性暗示及恐嚇意味的訊息，例如「我真的好想一槍打死妳們這些傷害我的王八蛋」，以及聲稱將槍和子彈放在甲女家附近的樹林等。這些行為嚴重影響了甲女的日常生活及心理安全，構成恐嚇危害安全罪及跟蹤騷擾罪。

法院審理過程中，男子坦承部分犯行，但對於部分指控則提出辯解，例如聲稱在網路發文只是陳述事實，並非意圖洩漏個人資料；以及聲稱只是要討債，並非意圖騷擾或恐嚇。

法院根據證據，包括網路發文記錄、LINE對話截圖、甲女證詞及相關證據，認定男子犯行明確，分別依犯個人資料保護法，判處有期徒刑6月；另依恐嚇罪判處有期徒刑3月。應執行有期徒刑8月，可易科罰金24萬。

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