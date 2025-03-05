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社會 社會焦點 保障人權

超慘人妻！老公外遇又被假律師騙560萬　無良法律顧問下場曝

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻打離婚訴訟遭學校顧問騙走530萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名人妻發現丈夫在外有小三，覺得請徵信社跟蹤費用過高，找某學校的吳姓顧問幫忙打離婚訴訟，也支付假扣押、擔保金等相關費用560萬，但4個月後，人妻一直沒看到法院訴訟文書，吳也一直不簽委任契約，一查才知道被騙。法院審理後，吳同意返還、賠償731萬元，雙方成立調解，法官依犯詐欺取財罪，判吳8月徒刑，緩刑3年。

吳男是名生意人，與法界人士熟稔，案發前在彰化2間學校擔任顧問，2021年間，人妻於發現丈夫行為有異，委請徵信社跟蹤，果真發現丈夫有婚外情，但請徵信社抓姦費用過高，在友人建議下尋到在學校擔任法律顧問的吳，協助辦理離婚訴訟。

吳向人妻建議，讓徵信社知難而退的方法，就是可以找周刊狗仔配合爆料，另外「假扣押」擔保金裁定須支付法院及律師費共330萬元，人妻為此解定存籌錢匯款；吳拿到錢後又說他丈夫的不動產價值高，將價碼提高到600萬元。

人妻急籌200萬元，吳幫忙代墊100萬元，但因他遲遲不簽委任契約書，人妻4個月後未見相關裁定及存單等等文書資料，經過多方查證才知道被騙，氣得一狀告上法院。

案發後，吳認罪協商，獲得人妻原諒，調解成立，願意支付人妻731萬元，法官依犯詐欺取財罪，判處8月徒刑，緩刑3年，全案可上訴。

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