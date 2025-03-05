台積電變「美積電」？　黃暐瀚分析2重點：我不擔心

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。對此，媒體人黃暐瀚今（5日）表示，台積電變美積電？自己不擔心，台積電會不會被掏空？得看「內容」還有「時間」，內容確實正在全面移往美國，但昨天宣布的投資計畫，何時能完成？時間肯定會在數年之後，2029年後的總統會是什麼政策？之後的事，留待之後再說。

黃暐瀚表示，台積電投資美國不是昨天才發生的事，2020年5月15早就宣布要去美國亞利桑那州蓋三個廠，「台積電」變「美積電」的質疑也不是昨天才開始有人說，但台積電會不會被「掏空」？得看「內容」還有「時間」。

黃暐瀚指出，首先，內容。原有美國三廠，分別是4奈米、2和3奈米以及2奈米或更先進（1.6），所以美國的晶圓廠是「先進製程」，加上這次的「三座晶圓廠」+「兩座封裝廠」+「一個研發中心」。台積電的技術、生產、研發，確實正在全面移往美國。

黃暐瀚再指，再來，時間。2020年就計劃要蓋的三個廠，目前只有第一廠在去年底開始量產，第二廠要到2028，第三廠則更久。四年半前規劃的投資計畫，經過四年都還沒有全面量產，昨天宣布的「1000億美金」計畫，何時能完成？時間肯定會在數年之後。

黃暐瀚認為，如果大家擔心川普總統會將台積電狠狠掏空，讓台灣只剩「空殼」（自己真不覺得有這麼誇張），那也得把川普總統的任期計算進來，2029年1月20之後的總統又會是什麼政策？之後的事，留待之後再說。

黃暐瀚強調，「所以我的結論很簡單，台積電變美積電？我不擔心」。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）