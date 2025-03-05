收到補件公文了！　「地動刪瑤」罷團：最快明天送件2000件以上

▲罷免吳思瑤連署站 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會日前公布第一波罷免案一階審查結果，罷免綠委9案皆未通過，得在10天內補件。罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」今（5日）指出，終於在下午收到中選會公文；針對補件問題，團隊早已準備妥當，預計最遲明日送件，且總數將達2000件以上。

「地動刪瑤」罷免團隊，今日下午已正式收到中選會公文，然而，這過程並不順遂。在他們向國民黨委員請求協助、並於社群媒體發聲後，才終於等來這紙公文。而公文內容果然不出所料，補件數量與民進黨早已預知的數字完全一致——929件。看來，除了「大民意」與「大罷免」，民進黨更是「大預言家」。

針對補件問題，「地動刪瑤」罷免團隊說明，團隊早已準備妥當。上週末，已對外宣布，只待收到公文，即刻啟動補件造冊作業。目前，補件進度正在加緊進行，預計最遲明日送件，且總數將達2000件以上。即便中選會再度搬出苛刻標準，他們依然充滿信心，必定通過審查，這段時間有許多政黨、團體及個人的協助，才得以讓團隊在短時間內收集足夠的補件份數。

「地動刪瑤」罷免團隊也說，至於民進黨團幹事長吳思瑤與民進黨其他立委口中所謂的「死亡連署」，這種陳詞濫調早已經被現實數據打臉。根據統計，2023年台灣死亡率為每千人8.8人，以民進黨去年開始連署、每次送件4、5000份計算，即便是正常統計學也應該有至少30件因自然死亡無效，但結果是李彥秀、王鴻薇選區的「死亡連署」竟然掛零，完全違反統計學常識，青鳥變成了「不死鳥」，這種連署數據堪稱「不死鳥傳奇」。