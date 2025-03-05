王大陸可能不用當兵了！呂秋遠曝「兵役法」1規定：可能性蠻大的

▲王大陸今天凌晨因傷害罪500萬元交保。（圖／王大陸臉書）

圖文／CTWANT

藝人王大陸日前才被爆閃躲兵役，排定於3月13日入伍，如今又被以殺人未遂罪送辦，昨天深夜遭到羈押禁見，今（5）天凌晨則以傷害罪500萬元交保。律師呂秋遠對此發表看法，指出王大陸因涉犯重罪，恐被判處5年以上有期徒刑，「往後王大陸應該不用服兵役了。」

王大陸涉嫌殺人未遂震驚外界，呂秋遠表示，王大陸之所以被會羈押，一定不是簡單的「把人打得很慘」而已，想必友人下手不輕，「甚至在教唆的過程中，有某些聯繫要求的字眼，讓檢察官覺得有構成犯罪的高度可能。」

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本案因王大陸涉逃兵案手機被查扣才曝光，呂秋遠認為這件事可謂天網恢恢，也可以說可惡至極。王大陸教唆別人毆打司機與派遣員，因為被害人無法指認下手的人，讓偵辦進度陷入膠著，但由於王大陸友人痛下毒手後還「回報」給他，證據留在他的手機裡，甚至還跟別人炫耀，才被檢察官聲押，呂秋遠直言王大陸的行徑「真的令人髮指」。

呂秋遠分析，王大陸因涉犯重罪，恐被判處5年以上有期徒刑，根據兵役法第5條，「只要判處五年以上，就可以直接免役。」最後，呂秋遠喊話希望他能在獄中好好反省，「大陸不要以為這裡是大陸，傷害別人，是要付出代價的。」

另外，「巴毛律師」陳宇安也表示，根據《兵役法》第五條規定，若被判處5年以上有期徒刑，或執行有期徒刑在監合計滿3年者，將被禁役。因此若王大陸被認定犯有殺人未遂罪，依《刑法》第271條規定，殺人罪的處罰包括死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯亦適用相同處罰。巴毛律師認為王大陸不用當兵的可能性極高。

本案衝突點源於，王大陸2024年搭UBER時，因車型不符合期待，加上不滿司機繞路，下車後又發現鑰匙忘在車上，想回頭拿因打不開特斯拉車門，一氣之下重敲車窗，雙方因而爆發口角，而王大陸事後怒致電友人游翔閔要他為自己出氣，游將司機約出痛毆，事後還將影片傳給王大陸回報，成為檢方手中的證據。

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