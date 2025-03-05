火辣女球迷控性侵！　前職棒球星認了「有拍片」反擊：被勒索40萬

▲前統一7-ELEVEn獅內野手黃紹熙遭女球迷指控遭他迷昏侵犯，甚至拍手淫影片恐嚇。（資料圖／記者陳立勳攝）

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃紹熙捲入性侵風波，1名身材姣好的女球迷指控，2人透過社群平台結識後，她被迷昏侵犯，男方甚至傳手淫影片給她，恐嚇不得聲張，否則將動用黑道報復，讓她身心飽受折磨，因此決定公開事件，以免更多人受害。對此，黃紹熙透過友人向《東森新媒體ETtoday》作出回應解釋。

黃紹熙稍早透過友人向《東森新媒體ETtoday》回應，強調自己1月27日已離開台灣，目前人在上海，否認性侵指控，反控是女方誘惑設局。他承認與對方透過網路認識，曾拍攝手淫影片，但是遭對方側錄，並非主動傳送。他進一步指控，對方事後開口索要40萬遊戲點數，因拒絕支付後，才遭到爆料。

黃紹熙的父親、前職棒球星黃忠義也表態已得知此事，已委任律師將於5日出面說明。黃忠義表示，兒子如今人在上海，無法即時回應外界輿論，但已展開法律行動，以確保不會遭到不實指控影響。

▲女球迷指控黃紹熙恐嚇找人砍她。（圖／當事人提供）

此事讓人聯想到奧運跆拳道金牌國手朱木炎「雪兒案」，當年，朱木炎遭化名「雪兒」的女網友欺騙，被詐騙集團盯上，利用他擔心曝光的心理予取予求，最終詐騙金額超過百萬元。事後，朱木炎機警錄下關鍵對話，協助警方逮捕9人，然而案件曝光後，他的形象仍然受到嚴重影響，被部分媒體描繪成「遭援交妹釣魚」的痴漢。

全案起源於，女球迷透露，2月27日透過交友軟體認識黃紹熙，次日（28日）雙方首次在台中見面，當時黃男態度紳士，讓她逐漸放下戒心。3月2日晚間，黃男主動提出送她回家，她基於信任接受邀約。抵達住處後，黃男提議共進晚餐，並購買了一瓶飲料。

她描述，飲下後便感到身體發熱、意識模糊，試圖開車門離開時卻被黃男拉住，隨即失去知覺。醒來後，她驚覺自己下半身赤裸，懷疑遭到侵犯。事後，黃男拿出2萬元要求她噤聲，並恐嚇若對外張揚，將動用黑道手段，甚至揚言散布不雅影片，使她不敢報警。

受害人進一步指控，3月3日黃男不僅未收手，反而變本加厲，傳送猥褻影片騷擾，包括其手淫畫面，甚至疑似侵犯她的影像，讓她心理壓力倍增，身心瀕臨崩潰。她痛訴：「我受夠了…我現在每天吃不下飯，反正早晚會被他弄死…我不如現在直接把他爆出來吧！我只希望不要再有更多人受害！」

《東森新媒體ETtoday》向受害人詢問為何不報警，她坦言，自己並非不願報警，而是因為父親正在醫院抗癌，她不想在這個時候讓家人承受更多壓力，因此暫時無法出面報案。「我一定會報警，只是不是現在……」她無奈地說，這也是她遲遲未能公開身分的原因。

此外，她提到，對方從未將相關影片傳給她，而是僅在恐嚇時才拿手機播放，讓她無法截圖或保留對話紀錄。「我連存證的機會都沒有……現在只能公開，希望不要再有更多人受害。」她自責地說，自己當初以為遇到的是好人，沒想到竟是衣冠禽獸，如今只能選擇勇敢站出來，提醒其他人不要再落入相同的陷阱。

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