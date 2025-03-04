被控發簡訊恐嚇陳亭妃的涉案人訊後被檢方請回　將提誣告之訴

▲有關陳亭妃指控林姓男子涉嫌發簡訊恐嚇及林男將反控對方誣告，立委林俊憲表示，目前全案已進入司法調查，他予以尊重。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃向市警五分局報案指控手機接到恐嚇簡訊，警方依法傳訊涉傳簡訊給陳亭妃的林姓男子到案，林男否認恐嚇犯意，也沒提到陳母，反控陳亭妃涉嫌誣告，台南地檢署檢察官4日晚上複訊後將林男請回，全案將由檢警深入調查偵辦中。



陳亭妃陣營也發布新問稿指涉案人林男係立委林俊的特助，但林男對外否認，並稱他沒有擔任任何民進黨公職人員的職務。惟本案也間接引發民進黨有意參選市長選舉的壼內風暴。

4日傍晚，立委林俊憲回應指出，林男是民進黨台南市非常資深、忠貞的黨員，林男目前自己經營事業，惟仍很很關心台南政治發展，是他的支持者，也是未支薪，義務性質的特助。



林俊憲表示，陳亭妃應也認識林男，林男會傳簡訊給陳亭妃，據了解用意應是與陳亭妃系的市議員在議長選舉跑票事件有關，是希望陳亭妃對民進黨要忠誠，他會再與林男溝通，關心政治要理性些，不要直接去跟陳亭妃爭執，以發生類似情況。林俊憲說，有關陳亭妃與林男所主張的恐嚇、誣告之訴目前已進入司法調查，他予以尊重。