　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

被控發簡訊恐嚇陳亭妃的涉案人訊後被檢方請回　將提誣告之訴

▲有關陳亭妃指控林姓男子涉嫌發簡訊恐嚇及林男將反控對方誣告，立委林俊憲表示，目前全案已進入司法調查，他予以尊重。（圖／記者林東良翻攝）

▲有關陳亭妃指控林姓男子涉嫌發簡訊恐嚇及林男將反控對方誣告，立委林俊憲表示，目前全案已進入司法調查，他予以尊重。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃向市警五分局報案指控手機接到恐嚇簡訊，警方依法傳訊涉傳簡訊給陳亭妃的林姓男子到案，林男否認恐嚇犯意，也沒提到陳母，反控陳亭妃涉嫌誣告，台南地檢署檢察官4日晚上複訊後將林男請回，全案將由檢警深入調查偵辦中。


陳亭妃陣營也發布新問稿指涉案人林男係立委林俊的特助，但林男對外否認，並稱他沒有擔任任何民進黨公職人員的職務。惟本案也間接引發民進黨有意參選市長選舉的壼內風暴。

4日傍晚，立委林俊憲回應指出，林男是民進黨台南市非常資深、忠貞的黨員，林男目前自己經營事業，惟仍很很關心台南政治發展，是他的支持者，也是未支薪，義務性質的特助。

 
林俊憲表示，陳亭妃應也認識林男，林男會傳簡訊給陳亭妃，據了解用意應是與陳亭妃系的市議員在議長選舉跑票事件有關，是希望陳亭妃對民進黨要忠誠，他會再與林男溝通，關心政治要理性些，不要直接去跟陳亭妃爭執，以發生類似情況。林俊憲說，有關陳亭妃與林男所主張的恐嚇、誣告之訴目前已進入司法調查，他予以尊重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／王大陸打不開特斯拉門！撂人毆司機11個月新北警未獲報
快訊／「富二代」游翔閔和王大陸一起被聲押
快訊／蘋果深夜突公開新品！
王大陸涉殺人未遂「圓夢逃兵？」律師曝計算結果：可能性很大
快訊／王大陸被聲押禁見！
作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告：不能再姑息！
快訊／20縣市續發大雨特報！鋒面來襲水彈狂炸　最新警戒區域曝
少了美國差多少？援烏690億「是德國5倍」　議員：上萬人恐喪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」　開心喊：人生第一次

強化軌道建設帶動汐止發展　侯友宜：邁向永續繁榮新時代

被控發簡訊恐嚇陳亭妃的涉案人訊後被檢方請回　將提誣告之訴

基隆市政大步向前！謝國樑安樂區說明會　聚焦六大亮點一次看

第14屆新北工安獎報名開跑　新增2獎項鼓勵職安卓越表現

新北青年氣候行動團隊徵件開跑　最高獎金4萬元等你挑戰

從餐廳到餐桌！新北淡水推午仔魚料理　夕陽美景雙重享受

增44站點200輛單車！雲林擴大零碳運輸　北港4鄉鎮同步啟用

台南分署行政執行法拍會入帳729萬元　善化區土地1筆以518萬元拍出

快訊／合歡山也下冰雹了！「停車場一片白」畫面曝光

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

【泰格與雪兒】候選人體質

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」　開心喊：人生第一次

強化軌道建設帶動汐止發展　侯友宜：邁向永續繁榮新時代

被控發簡訊恐嚇陳亭妃的涉案人訊後被檢方請回　將提誣告之訴

基隆市政大步向前！謝國樑安樂區說明會　聚焦六大亮點一次看

第14屆新北工安獎報名開跑　新增2獎項鼓勵職安卓越表現

新北青年氣候行動團隊徵件開跑　最高獎金4萬元等你挑戰

從餐廳到餐桌！新北淡水推午仔魚料理　夕陽美景雙重享受

增44站點200輛單車！雲林擴大零碳運輸　北港4鄉鎮同步啟用

台南分署行政執行法拍會入帳729萬元　善化區土地1筆以518萬元拍出

快訊／合歡山也下冰雹了！「停車場一片白」畫面曝光

快訊／幫撂人揍司機！「富二代」游翔閔和王大陸一起被聲押

獨／王大陸涉殺人未遂疑點多！撂人毆司機11個月新北警未獲報

快訊／M3晶片 iPad Air突襲公開　粉嫩４色亮相、最低２萬入手

百萬YTR「12年愛貓過世」說到哭　粉絲淚崩：我台指期跌停都沒哭的

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」　開心喊：人生第一次

未來「台獨和反台獨鬥爭更尖銳」　楊毅周：不排除兩岸有驚濤駭浪

快訊／王大陸慘了！教唆富二代凶殘狠扁運將　今晚遭聲押禁見

王大陸涉殺人未遂「圓夢逃兵？」律師曝計算結果：可能性很大

強化軌道建設帶動汐止發展　侯友宜：邁向永續繁榮新時代

2025年經濟自由度　台灣連3年全球第4名

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

地方熱門新聞

合歡山也下冰雹！停車場一片白畫面曝

屏東警取締未戴安全帽　3天開單告發2千件

台南市消友會第四辦事處頒贈有功人員獎勵金

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日遊

獨／燒廢棄物風勢助長　梨山工寮燒光

建立友善交通宜居城鄉　改善莿桐外環道人行環境　

基隆七堵苗圃3張發票換樹苗　26種喬灌木助綠化

平鎮運動公園施工品質堪慮　民代現勘促改善

到家維修輔具　桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

台南分署行政執行法拍會善化區土地1筆以518萬元拍出

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」

更多熱門

相關新聞

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

民進黨立委陳亭妃4日向台南市警五分局報案，表示接獲恐嚇電話簡訊，在立法院受訪時更一度哭泣表示擔心自己的媽媽，不過，稍早傳簡訊的林姓嫌疑人已到案，並曝光給陳亭妃的簡訊內容。民進黨立委郭國文指出，從內容看起來，說是恐嚇反應過於誇張，僅是表達不支持陳亭妃參選台南市長的立場，「老實說，身為公眾人物，我幾乎天天都會收到相關訊息，這沒什麼不了，很難理解一個從政27年的人，會如此小題大作。」

陳亭妃遭恐嚇　資深黨員到案偵訊後請回

陳亭妃遭恐嚇　資深黨員到案偵訊後請回

涉恐嚇陳亭妃　資深民進黨員：不滿她表現

涉恐嚇陳亭妃　資深民進黨員：不滿她表現

受到簡訊恐嚇受到滿滿關懷陳亭妃吐心聲

受到簡訊恐嚇受到滿滿關懷陳亭妃吐心聲

立委陳亭妃遭恐嚇！台南警加強巡邏

立委陳亭妃遭恐嚇！台南警加強巡邏

關鍵字：

簡訊恐嚇陳亭妃誣告

讀者迴響

熱門新聞

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

陰唇留前男友冰箱被丟！

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面