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前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控：傳淫片還威脅撂黑道砍我

▲黃紹熙擔任臺北市陽明高中教練。（圖／黃紹熙提供）

▲台灣前職棒二壘手黃忠義之子黃紹熙爆性侵疑雲。（資料圖／黃紹熙提供）

記者陳以昇、黃宥寧／台北報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃紹熙，2021年季後遭球隊釋出，近日被女球迷指控涉嫌性侵。受害人自曝，雙方透過社群平台結識，未料短時間內建立信任後，竟疑似遭下藥迷昏，醒來時發現自己赤裸，驚覺遭侵犯。事後，黃男不僅要求噤聲，甚至恐嚇若對外聲張，將動用黑道報復，讓她身心飽受折磨，決定公開事件，以免更多人受害。

30歲黃紹熙的父親是中華職棒傳奇名將黃忠義，因守備技術高超，被譽為「二壘魔術師」，並擁有「東哥」的綽號。黃紹熙先前轉為訓練中心駐場教練，但2024年初轉換新身份，加入北市陽明高中棒球隊教練團。

受害人透露，2月27日透過交友軟體認識黃紹熙，次日（28日）雙方首次在台中見面，當時黃男態度紳士，讓她逐漸放下戒心。3月2日晚間，黃男主動提出送她回家，她基於信任接受邀約。抵達住處後，黃男提議共進晚餐，並購買了一瓶「FIN」飲品。

她描述，飲下後便感到身體發熱、意識模糊，試圖開車門離開時卻被黃男拉住，隨即失去知覺。醒來後，她驚覺自己下半身赤裸，懷疑遭到侵犯。事後，黃男拿出2萬元要求她噤聲，並恐嚇若對外張揚，將動用黑道手段，甚至揚言散布不雅影片，使她不敢報警。

受害人進一步指控，3月3日黃男不僅未收手，反而變本加厲，傳送猥褻影片騷擾，包括其手淫畫面，甚至疑似侵犯她的影像，讓她心理壓力倍增，身心瀕臨崩潰。她痛訴：「我受夠了…我現在每天吃不下飯，反正早晚會被他弄死…我不如現在直接把他爆出來吧！我只希望不要再有更多人受害！」

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲前統一獅球員之子涉性侵，受害人控遭下藥迷昏侵犯並恐嚇 。（圖／當事人提供）

《東森新媒體ETtoday》向受害人詢問為何不報警，她坦言，自己並非不願報警，而是因為父親正在醫院抗癌，她不想在這個時候讓家人承受更多壓力，因此暫時無法出面報案。「我一定會報警，只是不是現在……」她無奈地說，這也是她遲遲未能公開身分的原因。

此外，她提到，對方從未將相關影片傳給她，而是僅在恐嚇時才拿手機播放，讓她無法截圖或保留對話紀錄。「我連存證的機會都沒有……現在只能公開，希望不要再有更多人受害。」她自責地說，自己當初以為遇到的是好人，沒想到竟是衣冠禽獸，如今只能選擇勇敢站出來，提醒其他人不要再落入相同的陷阱。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲受害者表示自己很笨以為對方是好人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，記者發現黃紹熙的Instagram帳號近期有異動，原本設有大頭貼，如今已變為空白，但目前尚無法確認與指控事件之間的關聯。

針對此事，《東森新媒體ETtoday》試圖透過Instagram及Facebook私訊聯繫黃紹熙本人及其父親黃忠義，但截至發稿前，雙方均未讀未回。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

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