墨西哥總統反擊川普　宣布將對美國徵收「報復性關稅」

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對墨西哥祭出25％關稅，並稱「沒有協商和談判空間」。對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日宣布，將對美國商品徵收報復性關稅，以回應川普的舉措。

薛恩鮑姆4日上午在例行新聞發布會上表示，川普對墨西哥徵收25％關稅「毫無道理可言」，也沒有考慮到對美國公民和企業造成的損害，「這一決定將影響我們的人民及國家...，這對任何人都沒有好處。」

薛恩鮑姆表示，她的目標不是引發經濟對抗，週日（9日）將在墨西哥市憲法廣場（索卡洛廣場）的一場公開活動中說明墨西哥的回應，包括要對哪些商品徵收報復性關稅。

薛恩鮑姆強調，墨西哥在移民、安全和打擊毒品販運方面與美國進行了合作，「在過去30天裡，我們採取了果斷行動，打擊了有組織犯罪和芬太尼販運，並就安全和貿易舉行了雙邊會議。」

美聯社報導分析，儘管墨西哥今年1月以來就已經為這種情況提前做好準備，但當川普真的宣布加徵關稅，墨西哥仍與中國、加拿大不同，決定等到周日再進行回應。這可能表明，墨西哥仍希望能緩和這場貿易戰。

路透社指出，墨西哥和美國互為最大貿易夥伴，如今川普的全面關稅措施於一夜之間生效，標誌著墨西哥和美國30多年經濟整合的轉捩點，也可能對拉丁美洲第二大經濟體產生深遠影響。