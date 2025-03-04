陸連招報復美國　稱在原木檢出天牛、大豆檢出麥角

▲美國原木被禁止進口。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為了報復美國加徵關稅，各部門4日祭出一連串手段，海關總數也在傍晚宣布，禁止美國原木進口，並暫停3家美國大豆公司的輸入資格。

大陸海關總署表示，近期，海關在進口的美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲，為防止有害生物傳入，保護農林業生產和生態安全，根據相關法規，決定自本公告發布之日起暫停美國原木進口。

除了原木，大陸海關總署也對大豆開刀，稱在美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆，為保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，根據相關法規，決定自本公告發布之日起暫停CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC、EGT, LLC共3家涉事企業的大豆輸華資格。

▼美國3家大豆企業被取消資格。（圖／路透社）



同時，大陸商務部也發出公告，稱對美國相關光纖產品發起反規避調查。據陸媒報導，美相關光纖產品涉嫌規避大陸反傾銷措施，應大陸產業申請，商務部依法啓動首起反規避調查，將根據調查結果，決定是否對美採取反規避措施。

「麥角」是作物被真菌感染所形成的黑色子實體，由多種叫做麥角菌的真菌引起的；「種衣劑」則是工廠生產含有不同農藥成份、具有成模性外觀，磚紅色的粉狀物質，用於對種子包衣，播種後可防止土壤中病蟲的侵襲。

▼中美新一輪貿易戰開打。（圖／路透社）

