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創新提案競賽亮點　南消50元救護器材固定座提升救護穩定性獲特優

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，這次由消防局提報6案表現卓越，榮獲1件特優獎與5件佳作獎，展現出在救災救護領域的創新能量，頒獎典禮由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次競賽，消防局以「自主研發救護器材固定座」獲得特優獎。該裝置成本僅50元，卻能顯著提升救護器材的穩定性，確保患者搬運過程中器材不會移位或脫落，大幅提升緊急救護效率。此創新設計已獲消防署推薦，並推廣至其他救護機構，展現極高的實用價值。

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，消防局另有5件創新提案獲佳作獎，分別為「電動車消防搶救助理APP (安卓版)」整合消防人員與民眾應對電動車火災的關鍵資訊，提高救災效率；「特殊滅火排煙裝置」有效降低火災初期延燒風險，防止極端火勢發生；「全國首創無線電中繼無人機」改善消防通訊頻段死角問題，提升救災通訊品質；「防穿刺多功能防護背心」提供救護人員更高的安全防護，同時兼顧舒適性與靈活性；「各類模組化氧氣供應系統」可無限擴充氧氣供應模組，確保大量傷病患救護時，供氧系統不中斷。這些創新提案不僅提高消防人員自身安全，更大幅提升整體救災效能，為市民提供更完善的緊急應變服務。

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府各局處近年來積極投入創新改革，成績亮眼，他期許未來能透過更多創新提案，提升行政效能，打造共榮共好的幸福城市。

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會主委蒙志成指出，各機關學校提出的創新思維，不僅改善行政效率，也提升市府同仁的工作安全與服務品質，市府將持續推動創新發展，鼓勵跨領域合作與應用，讓更多有價值的提案落實，造福市民。

▲台南市研考會辦理「台南市政府及所屬機關學校2024年創新提案競賽」，並於4日舉行頒獎典禮，由祕書長方進呈主持，向獲獎團隊表達肯定與嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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