陸人大有13名「台灣省代表」　陸委會：皆不具台灣身分

▲一年一度的中國全國人大會議5日開幕。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

中國全國人民代表大會5日開幕，將有13名「台灣省人大代表」與會，還有部分「台灣省代表」在「兩會」開幕前夕受訪。對此，陸委會表示，這些所謂的「台灣省人大代表」皆無中華民國國籍，也不具台灣人民身分，無法代表台灣民意。

中國大陸全國政協、人大會議4日、5日相繼開幕，又稱兩會。其中，作為「台灣省人大代表」之一、遼寧省台聯會長的周琪3日受訪時表示，中國式現代化為兩岸交流合作帶來了巨大機遇，她經常與台灣民眾聯繫，也正規劃一些活動，邀請台青參加了解「中國式民主」。

▲陸「台灣省人大代表」周琪。（圖／翻攝微博）

陸委會4日回應，這些所謂的「台灣省人大代表」實際上都沒有中華民國國籍，也不具有台灣人民身分，全國人大每年組成這些「台灣省人大代表」，完全無法代表2300萬人的台灣民意。

陸委會指出，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，只有中共統治下的一黨專政，台灣人對此相當瞭解。而受訪的「台灣省代表」周琪也同樣不具台灣身分，出身成長均不在台灣，相關說法只是宣傳的樣板。

根據中國人大官方網頁顯示，今年的「台灣省代表名單」共計13人，包括李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。