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大陸 大陸焦點 特派現場

陸民企大老看好《民營經濟促進法》　新希望董事長：盼一視同仁

▲▼ 大陸政協開幕、前大陸常駐聯合國張軍、新希望集團董事長周劉永好 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸新希望集團董事長劉永好 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸全國兩會今（4）日登場，全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕，今年聚焦最大重點就是提振民生經濟。全國政協委員，新希望控股集團有限公司董事長劉永好日前才出席「民營企業座談會」，今日上會他也談到對《民營經濟促進法》草案包持高度期待，未來將「一視同仁」對待所有企業，至於企業最大的挑戰還是自己，要適應新形勢，比如轉型接軌人工智能是當務之急。

回顧兩會召開前半個多月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2月17日在京出席民營企業座談會併發表重要講話，這也是時隔七年再次召開座談會。華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司（以下簡稱新希望集團）董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米科技有限責任公司董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

當時新希望集團董事長劉永好參加完座談會，接受大陸官媒採訪表示，「參加這次座談會，我很激動，很興奮，很高興。」4年多過去，民營企業進步了，科技企業成長了，不僅在高端製造、人工智能等方面取得成績，不少在傳統行業的民企也找到新的發展道路。但也要清醒地看到，在錯綜複雜的國內外格局下，民營企業依舊面臨一定挑戰。

時隔半個多月，大陸全國政協十四屆三次會議於今天下午舉行開幕式，劉永好再次出現在大眾視野，從1993年至今，連續7屆以人大代表或政協委員身份參加大陸全國兩會。

他在開幕式現場接受媒體採訪，首先談及民營企業的發展問題時表示，「當前民營經濟的發展底氣很足，我們對未來充滿信心」。

今年兩會，《民營經濟促進法》的立法備受關注。劉永好對記者表示，目前國家對民營企業的政策「相當不錯」，國家正在全力構建親清政商關係。「中國經濟走到今天這一步，央企國企民企外企都做了貢獻，我理解的民營經濟促進法所表達的一項內容就是一視同仁地對待所有企業，相信以後會更好推動相信以後會推動我們民營企業更加健康、可持持續的發展。」

另外，記者現場追問，「您認為當前民營經濟最大的挑戰是什麼？」劉永好也指出，「最大的挑戰還是自己，應該如何適應新形勢。」」舉例如何在傳統產業上用新生產力去提升，使成本更低，效率提升，更適應市場的發展，如何生產更多、更好的產品，這是對自身的挑戰。

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「大陸許多傳統產業在轉型『人工智慧』過程中，您認為對於很多企業是一個非常大個挑戰跟困境？」

「『人工智能』的出現對於民營企業來說是轉折，也是挑戰。」劉永好近一步說，現在有很多「原生態」的科技型企業，比如宇樹科技創辦人王興興研發的人形機器人，他們一生下來就做科技的，他們學的就是科技。」

劉永好進一步說，對絕大多數傳統企業來說，對心智生產力的理解認識必須有過程，但是必須用心智生產力進行武裝，使企業有競爭力，用科技的力量來推動企業的發展，才是對「轉型升級」的實際要求。

▲▼ 大陸政協開幕、前大陸常駐聯合國張軍、新希望集團董事長周劉永好 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前大陸常駐聯合國張軍。（圖／記者任以芳攝）

另外，美國宣布對所有中國輸美商品再加徵10％關稅後，大陸也祭出多項反制措施，本月10日起對美國雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅。

面對中美雙方加徵關稅來報復對方手段，大陸全國政協委員、前大陸常駐聯合國大使張軍接受媒體訪問指出，「毫無疑問，當前世界大變局正在深刻的變化，戰爭與保護主義有新發展，有些社會面臨矛盾。」

張軍指出，同時從國內層面看，去年中共二十屆三中全會全面深化改革，推進中國式現代化建設作出了戰略性的部署，是最重要的舉措。大陸擴大高水平對外開放，具有重要的國內意義和世界意義，包括應對單邊主義、保護主義的挑戰。

當記者又問「川普上任後，怎麼看台海局勢變化？是否很嚴峻？」張軍拒絕回答稱，「我剛才說了，請關注這次會議重點問題。」

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