陸兩會召開　人大代表：邀台灣青年了解「中國式民主」

▲陸「台灣省」人大代表周琪。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪近日表示，他正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加，讓他們了解什麼是「中國式民主」。

周琪近日來到北京，準備參加5日召開的全國人大會議，並在3日接受大陸媒體採訪，他提到，台商台企作為改革開放以來促進大陸經濟發展的重要力量，一直在享受著各項政策的支持，包括資金、財稅方面等，他希望台商台企抓住民營經濟發展壯大的契機，積極融入中國式現代化發展。

周琪指出，作為台籍全國人大代表，在兩年多的履職生涯中，他深知身上肩負的重任，積極跟台灣同胞建立聯繫，暸解台灣同胞的所思所想、反映台灣同胞的困難訴求，「去年我有一個建議是關於生僻字在銀行開戶問題，起因就是因為一位台灣學生來大陸交換時，因為名字中的生僻字，在銀行開戶屢次碰壁。」

▼一年一度的大陸全國人大會議。（圖／路透社）



周琪說，他的建議得到了金融監管總局的高度重視，如今金融機構基本完成了這項系統升級工作，「我們在工作當中認為的一個很小的問題，可能會解決一批人的困難，所以我們既要瞭解大的政策方向，也要關心一些小的事情。」

對於如何幫助台灣同胞融入「中國式現代化發展大局」及「分享大陸發展機遇」，周琪建議，第一要進一步落實落細惠及台胞政策措施，讓台胞在大陸有獲得感；其次，台灣同胞要積極投入中國式現代化建設，通過產業升級促進融合發展，進而享受中國式現代化發展帶來的紅利；再次，大陸要進一步加強營商環境建設，保護、維護好台商的合法權益；最後，希望台灣青年多參與到兩岸文化、經濟等各方面交流中，以青年為紐帶促進兩岸進一步融合發展。

周琪還透露，他正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加到一些活動中來，讓台青們瞭解什麼是「中國式民主」。

周琪是大陸13名「台灣省」人大代表之一，根據「中華全國台灣同胞聯誼會」網站，周琪出生於1968年3月，台灣台南人，1990年7月「參加工作」，台盟盟員，大學學歷，經濟學學士學位，現任第十四屆全國人大代表，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長，台盟遼寧省委會委員。

不過，據了解，周琪雖號稱是台南人，但其實是在中國大陸出生、長大的。