桃園市5個區農會完成改選　桃園區農會總幹事不續聘

▲楊梅區農會完成改選。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年度農會屆次改選，4日起展開，為期3天，首日由桃園、楊梅、蘆竹、大溪及復興5個區農會召開理監事會，選舉理事長及常務監事，並由理事會遴聘總幹事；其中，桃園區農會由李承諺當選理事長、常務監事陳慧娟，總幹事則不續聘，因此，桃園區農會總幹事遴聘部份，市府農業局將依「農會總幹事遴選辦法」辦理。

▲桃園區農會總幹事不續聘。（圖／農業局提供）

市府農業局表示，桃園、楊梅、蘆竹、大溪及復興5個區農會，甫選出的理事長、常務監事及聘任的總幹事名單如下：

蘆竹區農會：理事長黃教陽、常務監事洪丁貴、總幹事陳春郎。大溪區農會：理事長張世明、常務監事黃睿斌、總幹事曾繁春。復興區農會：理事長曾鴻姿、常務監事林玉龍、總幹事高理忠。楊梅區農會：理事長鄭美英、常務監事傅鑫財、總幹事周吉福。桃園區農會：理事長李承諺、常務監事陳慧娟，總幹事則不續聘。

▲蘆竹區農會完成改選。（圖／農業局提供）

桃園市12個區農會改選，3/5日由八德、大園、龜山及龍潭4個區農會舉行，6日於平鎮、新屋及觀音3個區農會舉行。農業局長陳冠義表示，市府對於本次農漁會改選工作持謹慎態度，並持續推廣拒絕賄選及公平公正的理念，致力營造乾淨的選舉風氣，與農漁會共同推動桃園農業發展。