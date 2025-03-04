美航母停靠釜山　北韓金與正怒嗆美國「政治軍事挑釁」

▲卡爾文森號（USS Carl Vinson）造訪釜山港。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國海軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）2日訪問南韓釜山港，進行例行性停靠。對此，北韓最高領導人金正恩胞妹金與正發表聲明，強烈譴責美國的「政治與軍事挑釁」，指責川普政府延續前朝的敵對政策。

《法新社》等外媒引述《北韓中央通信社》（KCNA）報導，金與正表示，美國新政府「進一步延續前朝的敵對政策，加強對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的政治與軍事挑釁。」卡爾文森號出現在朝鮮半島，更顯示「美國針對朝鮮的對抗行為，在3月變得更加惡毒。」

金與正宣稱，如果美國持續刷新「反北韓」的軍事示威紀錄，平壤也將被迫刷新「執行戰略嚇阻」的紀錄，甚至測試可搭載核彈頭的飛彈等技術。她抨擊，美國與其盟友是該區域「緊張局勢加劇的亂源」，強烈譴責華府的「魯莽挑釁行為及武力炫耀。」

不過美國海軍指出，「卡爾文森號」這次訪問釜山，是為了展現美國對該區域的承諾，進一步強化與南韓領導層及人民的關係。此外，南韓與美國的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演，預計在本月登場。