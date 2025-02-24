　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩又有新歡？正宮李雪主「消失1年2個月」　她緊勾手臂甜蜜亮相

▲▼北韓官媒公開元旦新年慶祝表演畫面，相片中金主愛站在C位，至於父親金正恩、母親李雪主則站在兩旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年1月，北韓官媒公開元旦新年慶祝表演畫面，相片中金主愛站C位，至於父親金正恩、母親李雪主則站兩旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的正妻李雪主擁有高貴的氣質、清新動人且亮麗的姣好臉龐，不過最近卻幾乎未在鏡頭前露面，距離上一次被官媒報導，竟然是1年2個月以前，導致外界擔憂李雪主的動向，質疑金正恩是不是又有新歡。對此，南韓最高情報機構給出合理解釋，認為是世代交替的過程。

根據韓媒《中央日報》，南韓統一部指出，北韓「第一夫人」李雪主從去年1月1日與金正恩、女兒金主愛前往平壤綾羅島五月一日競技場觀賞新年慶祝演唱會後，直到最近為止，已經長達1年2個月未在鏡頭前公開露面，令外界懷疑北韓境內是不是又出大事，或是李雪主懷孕後在家待產。

對此，南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院）今（24）日親自回覆《中央日報》的提問，「根據掌握到的情報，目前為止李雪主周圍並未出現任何異常跡象」；熟稔北韓情報的消息人士則表示，「李雪主並非因懷孕或待產才停止出席公開活動。且據我所知，金主愛其實底下還有弟弟。」

▲▼2024年1月元旦，金主愛牽著父親金正恩的手臂出場，李雪主只能站旁邊看。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲2024年1月元旦，金主愛牽著父親金正恩的手臂出場，李雪主只能站旁邊看。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

報導分析，由於金正恩的母親並非父親金正日的嫡妻，所以對自己的出身其實感到相當自卑，據傳金正恩已經生下將來作為第4代接班人的兒子，因此若非有何重大變故，絕對不會輕易動搖正宮李雪主的地位，且其實從金正恩2011年掌權以後，便經常牽著李雪主出席各種公開活動，甚至夫妻倆還一同會見其他國家的領導人。

報導指出，在金氏家族的女性成員中，北韓官媒其實已經將焦點從李雪主移至金正恩的寶貝愛女金主愛，專家認為這才是李雪主近年來減少出席公開活動的主要原因，去年1月1日金正恩一家三口觀賞新年演唱會時，金主愛在鏡頭前勾著父親金正恩的手臂，母親李雪主則站在一旁觀看父女倆。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示，「實際上北韓已將『第一夫人』的角色演出，由『寶貝千金』（令愛）替代。若母親李雪主和女兒金主愛一同登台，則會因為母女倆相似的外貌而導致失焦，且會凸顯出金主愛身為女兒的稚嫩形象。」

▼2024年5月14日，金正恩帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）▲▼北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

▲北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

另外，金正恩也希望藉由女兒金主愛的登場，強化在北韓居民眼中的「慈父」形象，且金主愛代表著未來世代，更是象徵著金家承諾延續穩定與繁榮。

南韓統一研究院資深研究委員吳庚燮（音譯）分析，「金正恩想要逐漸擺脫接班前所豎立的青年將軍形象，他想要超越父親金正日、甚至祖父金日成，進一步加深在居民眼中的『國父』形象，因此才會將金主愛的登場視為宣傳戰略手段。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張
「媽媽不會怎麼樣」要女兒快走　她慘遭亂刀砍死　
快訊／俄羅斯駐法國領事館發生爆炸
柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反挨酸
台中男勤美誠品11樓墜落亡　星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業
預測中華隊先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」
快訊／西門町聞到燒焦味！行動電源過燙被丟路邊
網傳「高雄病患北上找床位送命」　衛福部：從台南轉診僅花2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

色和尚「電愛女信徒」遭設局！付不出勒索金　自慰影片外流

公園活春宮！6男深夜「露天群交趴」激情野戰　狼狽畫面曝

Netflix開餐廳！《魷魚遊戲》韓式炸雞《ONE PIECE》梅利號壽司都有

快訊／俄羅斯駐法國馬賽領事館發生爆炸

兇殘小王伴屍1天！　大馬已婚女歌手「遭同居男友」殺害

有望接任德國總理！「梅克爾宿敵」梅爾茨　私下最愛開飛機

金正恩又有新歡？正宮李雪主「消失1年2個月」　她緊勾手臂甜蜜亮相

被捉姦？男近全裸急爬電線　「泰山蜘蛛人」橫空出世驚呆網

台灣36歲男子陳屍金邊酒店　法醫判定：吸毒致死

美強推聯合國決議案「迅速結束烏俄戰爭」　施壓各國反對歐洲版本

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

上廁所不用貓砂！橘貓直接上馬桶解放...舒服完不忘轉頭：幫偶沖水～

色和尚「電愛女信徒」遭設局！付不出勒索金　自慰影片外流

公園活春宮！6男深夜「露天群交趴」激情野戰　狼狽畫面曝

Netflix開餐廳！《魷魚遊戲》韓式炸雞《ONE PIECE》梅利號壽司都有

快訊／俄羅斯駐法國馬賽領事館發生爆炸

兇殘小王伴屍1天！　大馬已婚女歌手「遭同居男友」殺害

有望接任德國總理！「梅克爾宿敵」梅爾茨　私下最愛開飛機

金正恩又有新歡？正宮李雪主「消失1年2個月」　她緊勾手臂甜蜜亮相

被捉姦？男近全裸急爬電線　「泰山蜘蛛人」橫空出世驚呆網

台灣36歲男子陳屍金邊酒店　法醫判定：吸毒致死

美強推聯合國決議案「迅速結束烏俄戰爭」　施壓各國反對歐洲版本

色和尚「電愛女信徒」遭設局！付不出勒索金　自慰影片外流

《月老營業中》揭露7種姻緣　「沒有偶然的相遇，但有意料之外的安排」

工具機新兵到　榮田25日以承銷價45元掛牌上櫃

《汪汪隊立大功》陷停播危機！Nick Jr.兒童頻道3／8恐斷訊

中藥選購有門道　桃園衛生局籲請遵循五大原則

國1白車衝出護欄擊落燈桿翻覆！車體變形　駕駛靠安全帶保命

泡泡瑪特爆紅！「推活經濟」崛起　台灣消費數字曝光超驚人

公園活春宮！6男深夜「露天群交趴」激情野戰　狼狽畫面曝

一滴入肌！頂奢蜂油竟是超狂水感　愛爾蘭與挪威小黑蜂助攻抗老力

Netflix開餐廳！《魷魚遊戲》韓式炸雞《ONE PIECE》梅利號壽司都有

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

國際熱門新聞

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

川普政府崩潰？專家預言「撐不過30天」

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

街友偷銀行卡刮中千萬　失主喊分一半

外星飛船墜毀義大利　教廷藏UFO紀錄

5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈

馬斯克要求回報工作進度　FBI局長：不用回

13歲淪性奴！印度少女「5年遭64男性侵」

濟州航空地勤身亡！　停機坪遭接駁車撞死

前1%富人群的生活　擇友必須有錢

更多熱門

相關新聞

烏軍：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

烏軍：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

烏克蘭軍方透露，目前俄軍在戰場上使用的彈藥，一半以上依靠北韓（朝鮮）供應。

用AI操弄輿論　OpenAI刪中國、北韓用戶帳號

用AI操弄輿論　OpenAI刪中國、北韓用戶帳號

南韓入境新制上路！今實施「電子入境」申報

南韓入境新制上路！今實施「電子入境」申報

即／美軍2直升機「緊急降落」日本機場

即／美軍2直升機「緊急降落」日本機場

地獄朝鮮！韓「生活滿意度」墊底自殺率新高

地獄朝鮮！韓「生活滿意度」墊底自殺率新高

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮李雪主金正恩金主愛

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面