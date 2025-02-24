金正恩又有新歡？正宮李雪主「消失1年2個月」　她緊勾手臂甜蜜亮相

▲2024年1月，北韓官媒公開元旦新年慶祝表演畫面，相片中金主愛站C位，至於父親金正恩、母親李雪主則站兩旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的正妻李雪主擁有高貴的氣質、清新動人且亮麗的姣好臉龐，不過最近卻幾乎未在鏡頭前露面，距離上一次被官媒報導，竟然是1年2個月以前，導致外界擔憂李雪主的動向，質疑金正恩是不是又有新歡。對此，南韓最高情報機構給出合理解釋，認為是世代交替的過程。

根據韓媒《中央日報》，南韓統一部指出，北韓「第一夫人」李雪主從去年1月1日與金正恩、女兒金主愛前往平壤綾羅島五月一日競技場觀賞新年慶祝演唱會後，直到最近為止，已經長達1年2個月未在鏡頭前公開露面，令外界懷疑北韓境內是不是又出大事，或是李雪主懷孕後在家待產。

對此，南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院）今（24）日親自回覆《中央日報》的提問，「根據掌握到的情報，目前為止李雪主周圍並未出現任何異常跡象」；熟稔北韓情報的消息人士則表示，「李雪主並非因懷孕或待產才停止出席公開活動。且據我所知，金主愛其實底下還有弟弟。」

▲2024年1月元旦，金主愛牽著父親金正恩的手臂出場，李雪主只能站旁邊看。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

報導分析，由於金正恩的母親並非父親金正日的嫡妻，所以對自己的出身其實感到相當自卑，據傳金正恩已經生下將來作為第4代接班人的兒子，因此若非有何重大變故，絕對不會輕易動搖正宮李雪主的地位，且其實從金正恩2011年掌權以後，便經常牽著李雪主出席各種公開活動，甚至夫妻倆還一同會見其他國家的領導人。

報導指出，在金氏家族的女性成員中，北韓官媒其實已經將焦點從李雪主移至金正恩的寶貝愛女金主愛，專家認為這才是李雪主近年來減少出席公開活動的主要原因，去年1月1日金正恩一家三口觀賞新年演唱會時，金主愛在鏡頭前勾著父親金正恩的手臂，母親李雪主則站在一旁觀看父女倆。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示，「實際上北韓已將『第一夫人』的角色演出，由『寶貝千金』（令愛）替代。若母親李雪主和女兒金主愛一同登台，則會因為母女倆相似的外貌而導致失焦，且會凸顯出金主愛身為女兒的稚嫩形象。」

▼2024年5月14日，金正恩帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

另外，金正恩也希望藉由女兒金主愛的登場，強化在北韓居民眼中的「慈父」形象，且金主愛代表著未來世代，更是象徵著金家承諾延續穩定與繁榮。

南韓統一研究院資深研究委員吳庚燮（音譯）分析，「金正恩想要逐漸擺脫接班前所豎立的青年將軍形象，他想要超越父親金正日、甚至祖父金日成，進一步加深在居民眼中的『國父』形象，因此才會將金主愛的登場視為宣傳戰略手段。」