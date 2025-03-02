川普上任後首次！美軍航母卡爾文森號「停靠南韓」　參與聯合軍演

▲美國海軍核動力航母「卡爾文森號」2日下午停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」（CVN-70）於今（2）日下午停靠南韓釜山海軍作戰基地，成為川普政府今年1月20日上台以後，首艘訪韓的美國海軍航母，再度展現美國對於協防南韓的堅定立場，預計將於3月中參加美日韓海上聯合軍演。

根據《韓聯社》，隸屬於美國海軍第一航母戰鬥群的「卡爾文森號」於2日下午，與飛彈巡洋艦普林斯頓號（CG 59）、飛彈驅逐艦史泰瑞特號（DDG-104）正是停靠在南韓釜山海軍作戰基地，是繼去年6月西奧多•羅斯福號航母訪韓後，睽違8個多月再度有美軍航母停靠，也是1月20日川普宣誓就職美國總統後首次。

美國海軍航母卡爾文森號過去也曾於2023年11月停靠南韓釜山。南韓海軍對此表示，「此為美國政府最近再度重申，永久、且堅若磐石的擴張遏制協防承諾。隨著北韓（朝鮮）持續造成威脅，其顯示韓美同盟穩健的聯合防衛態勢，並強化韓美聯合作戰相互運用性。」

南韓海軍作戰司令部海洋作戰本部長李南圭（音譯）准將表示，「無論北韓如何挑釁，我軍將強烈應對嚴懲！韓美同盟將以緊密的合作體系為基礎，作為維繫韓半島（朝鮮半島）與地區和平穩定的後盾。」

報導指出，航母卡爾文森號在離開釜山海軍作戰基地後，預計將參加3月中在韓半島海域實施的美日韓海軍聯合海上訓練。對此，南韓海軍關係人士表示，隨著航母等美國重要戰略資產抵達南韓，美韓雙方正針對聯合訊近進行協商，不過目前仍無法具體透露訓練計畫。

據悉，1982年服役的航母卡爾文森號全長332.8公尺、全寬76.8公尺、吃水11.3公尺，使用2座西屋A4W核反應爐做為動力，船員多達5500人，並搭載F-35C匿蹤戰機、F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機、E-2C空中預警機、EA-18G咆哮者電子作戰機、MH-60S直升機等近90架的艦載機。