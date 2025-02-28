金正恩下令做好「核武戰備」　監督巡航導彈試射

▲金正恩監督巡航導彈試射。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓26日在朝鮮半島西岸海域進行戰略巡航導彈發射訓練，領導人金正恩到場監督，同時下令充分做好核武戰備，並稱要用可靠的核盾牌來捍衛國家主權與安全，「強大的打擊能力所能保證的，就是最完美的嚇阻與防禦能力」。

▲據推測，導彈可能是可攜帶核彈頭的箭矢-1型戰略巡航導彈。（圖／路透）

韓聯社、路透社等報導，朝鮮人民軍西部地區飛彈部隊25日進行戰略巡航導彈發射演習，導彈沿著1587公里的橢圓型軌道，分別飛行7961秒和7973秒後精準命中靶標。導彈貼近水面低空飛行，精準打擊、炸毀低層建築，據推測，導彈可能是可攜帶核彈頭的箭矢-1型戰略巡航導彈。

▼導彈貼近水面低空飛行，精準打擊、炸毀低層建築。（圖／路透）

金正恩在其他官員的陪同之下，手持望遠鏡觀看導彈命中目標，對於訓練結果表示滿意。他強調，憑藉核武力量保持高度應戰態勢，以可靠的核盾牌永久捍衛國家主權和安全，是朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）核武部隊肩負的重大使命與本分。

對於北韓軍演，南韓證實北韓發射多枚巡航導彈，時間點就在26日當地上午8時左右。這是北韓自今年1月25日以來首次發射巡航導彈，韓軍分析，北韓此舉可能意在進行武力示威，針對下月舉行的美韓聯合軍事演習表示抗議。