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美航母卡爾文森號抵達南韓釜山　展現盟國承諾

▲▼美國海軍卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson, CVN-70）。（圖／美國海軍）

▲卡爾文森號航空母艦抵達釜山。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson, CVN-70）作為第一航母打擊群（CSG-1）的旗艦，於2日抵達南韓釜山進行預定訪問，展現美國對該地區的承諾，進一步加強與南韓領導人及當地民眾的關係。

第一航母打擊群指揮官沃斯耶（Michael Wosje）少將表示，「美韓同盟是東北亞及朝鮮半島和平與安全的基石，我們將持續與南韓海軍合作，確保地區穩定。」

美國海軍在過去250年間建立了牢固的盟友關係，這些夥伴關係對其海上作戰能力至關重要，使美軍得以投射戰力、保護海上航線，並維護全球安全。

美國海軍說明，此次訪問也讓打擊群的官兵與平民有機會在釜山休息與充電，並體驗這座城市的文化。在停靠期間，卡爾文森號計畫舉辦艦艇導覽，邀請美韓領導人參訪，並在岸上進行多場高層交流活動，還將參與社區關懷與體育交流活動。

卡爾文森號艦長湯瑪斯（Matthew Thomas）上校表示，「我們很高興再次造訪韓國，也十分感謝釜山人民的熱情歡迎，我們的官兵期待參與專業交流與社區服務活動，並與當地民眾互動。」

在抵達釜山之前，第一航母打擊群參加在菲律賓海「太平洋之星2025」聯合訓練，為打擊群提供與盟友和夥伴協同作戰的機會，包括與法國航母打擊群及日本海上自衛隊，以深化同盟關係並強化海上安全，確保印太地區的穩定與繁榮。

第一航母打擊群的編制包括卡爾文森號、第一航母打擊群與第一驅逐艦中隊（DESRON-1）的指揮部、第二航母聯隊（CVW-2）、提康德羅加級飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton, CG-59）、以及伯克級飛彈驅逐艦斯特雷特號（USS Sterett, DDG-104）與威廉·P·勞倫斯號（USS William P. Lawrence, DDG-110）。

第二航母聯隊由九個中隊組成，配備F-35C「閃電II」、F/A-18E/F「超級大黃蜂」、EA-18G「咆哮者」、E-2D「先進鷹眼」、CMV-22「魚鷹」以及MH-60R/S「海鷹」直升機。

目前，卡爾文森號航母打擊群正在美國海軍第七艦隊行動區內執行任務。第七艦隊是美國海軍最大的前沿部署艦隊，並持續與盟友及夥伴合作，維護自由開放的印太地區。

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