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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協開幕對台部署「一字未提」　王滬寧：加強海內外中華兒女大合作

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕。由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕，發佈全國政協常委會工作報告。回顧2024年對台工作只提及「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇」一場活動。今年涉台部署「一字未提」，只有強調未來政協工作要廣泛凝聚共識，越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作。

王滬寧首先回顧過去一年政協工作，先向全國政協常委會表示衷心的感謝，並且坦承政協工作還存在一些不足之處，主要是政協協商工作制度機制不夠健全。協商是監督措施不夠到位，鑒別特色作用發揮不夠充分，今後將在工作中「認真」研究改進。

回顧2024年涉台工作，王滬寧在第四點「統一戰線主題功能」指出，落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以進校園形式面向港澳青年舉行75場國際報告會，舉辦「第七屆兩岸基層治理論壇」。

▲▼ 2025政協開幕、王滬寧、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發佈政協工作報告，涉台內容「一字未提」 。（圖／記者任以芳攝）

針對今年工作部署，王滬寧表示，堅持中國共產黨對人民政協的全面領導，中國共產黨的領導是人民政協事業發展進步的根本保證。我們要深刻認識中國共產黨對人民政協的領導是全面具體，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上，同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致，而堅決做到兩個維護，體現在服務中心大局的工作實效上，落實到履行政治協商、民主監督、參政議政職能全過程各方面

王滬寧指出，要堅持黨的領導統一戰線協商民主有機結合，健全落實中國共產黨對政協工作領導的制度機制，在發揮全過程人民民主中，把人民政協的顯著政治優勢更加充分發揮出來。

王滬寧強調，推動各民主黨派團體和各族各界人士進一步實現政治上團結合作，思想上共同進步，步行動上步調一致，強化思想政治引領，廣泛凝聚共識。「越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作。」

不到半小時政協報告，涉及港澳部分，王滬寧僅在回顧2024政協工作提及「發揮港澳在國家建設更高水平，開放型經濟新體制中的作用。」

今年整體工作報告回顧涉台工作只提及「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇」，關於對台工作沒有其他總結，針對今年對台工作部署更是「一字未提」，相較近年政協工作報告十分少見。

回顧去年（2024年）王滬寧「首份」全國政協常委會工作報告，回顧總結2023年政協工作成果，第五點統一戰線才有簡短提及涉台工作，「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。」

港澳部分，王滬寧總結，全國政協過去一年履行多項職能，包括發揮統一戰線組織功能，促進海內外同胞關係和諧，其中圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，以及完善聯繫港澳委員工作機制。

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