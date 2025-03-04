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大陸 大陸焦點 特派現場

被問香港電影還有救嗎？　甄子丹滿臉尷尬問號「需要救嗎？」

記者任以芳／北京報導

陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕。由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕並發布政協工作報告，包括來自大陸各省政協委員赴京開會。其中，身為政協委員香港武打明星甄子丹還是被媒體追逐焦點，他也分享身為電影人看過電影《哪吒2》十分感動，訪問期間一名陸媒問「香港電影還有救嗎？」甄子丹滿臉疑惑反問「香港電影需要救嗎？」

全國政協十四屆三次會議於今日下午在人民大會堂開幕。港區全國政協委員甄子丹接受媒體訪問，被記者問及「是否看過《哪吒2》？」他回應「看了！看了！整體都非常好，超水平的電影指標，作為電影人看到那麼成功電影，非常高興。」

「不同層面的觀眾從電影院都有收穫，小朋友、成年人看完也有很多感動。」甄子丹也進一步說印象最深刻片段，看到哪吒母親抱著他那一幕，深受感動。

記者繼續追問，「今年有沒有打算跟台灣演員、台灣導演合作？」甄子丹反問，「為什麼專門要問這個問題？」

記者又說，「因為您的電影《誤判》在台灣票房賣的不錯。」甄子丹則回覆，「自己很久沒去台灣，我喜歡也有機會喜歡和任何演員合作，只要他是一個好人。」

▲▼ 2025政協開幕、大陸政協代表、靳東、甄子丹 。（圖／記者任以芳攝）

▲香港政協代表甄子丹被問「香港電影還有救嗎？」他一臉問號，一度無法回答。（圖／記者任以芳攝）

訪問到一半，突然一位陸媒問「香港電影還有的救嗎？」此刻，甄子丹遲疑兩秒說，「需要救嗎？為什麼要救呢？」陸媒記者來反問甄子丹，「不需要救嗎？」

頓時現場超激尷尬，甄子丹面對如此敏感問題，一度被問到不知如何回答。該名陸媒記者才補充說，「還可以更好嗎，最近收視率以及電影票房都在下降。」

甄子丹也立澄清，「整體確實我們遇到很多一些難關，但是某些電影也很成功啊，所以很難去回答你這個問題。」

話鋒一轉，記者又問「今年個人有沒有什麼計劃？」甄子丹說，自己只要先把電影拍好，然後讓更多人看到好內容，外界知道他擅長拍動作片，電影如果開始籌備會跟大家分享。

他也強調，武打動作片也可以很好傳遞「中國故事」，包括一些身體語言，讓大眾更能欣賞，並且強調「一部好的電影要感用情感說故事，傳達某些精神，我相信任何國家，任何民族不需要語言也能感受。」

▼ 媒體狂問甄子丹，他特地請記者麥克風拿低點，已經「堵到」他的嘴 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ ▲▼ 2025政協開幕、大陸政協代表、甄子丹 。（圖／記者任以芳攝） 。（圖／記者任以芳攝）

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