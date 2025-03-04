影／解放軍宋慧喬亮相！　聽聞被封為「最美女飛官」徐楓燦羞笑

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午15時開幕。十四屆全國人大一次會議也於同日上午在北京人民大會堂舉行預備會議。來自各省人大代表陸續赴京，包括小米創辦人雷軍、江蘇省游泳隊隊長張雨霏以及最美解放軍解放軍「最美女飛行員」，酷似韓星宋慧喬的女飛行員徐楓燦現身，成為現場「嬌點」。

人大會議將於5日登場，大陸國家總理李強將發布「政府工作報告」，今天上午來自各省人大代表陸續出席，上午中外媒體一早八點多在人民大會堂外守候，大約10點多，各省代表陸續進場參加上午預備會議。

▲ 解放軍最美女飛行員徐楓燦，長相酷似韓星宋慧喬，去年在珠海航展爆紅。（圖／記者任以芳攝）

有解放軍「最美女飛行員」封號，長相韓星宋慧喬的女飛行員徐楓燦也現身人大代表隊伍，正好中午預備會議所場後，她與她同袍一同走出會場。

當她見到台灣媒體採訪，一開始很好奇聽提問，之後開開始揮揮手。當記者問「您紅到在台灣，有最美女飛官稱號？」徐楓燦聽完後害羞笑了，接著邊走邊微笑說「不好意思..」，十分客氣揮揮手，示意不能接受採訪。

根據資料顯示，徐楓燦是漢族，1999年10月出生，大陸第十四屆全國人民代表大會代表，南部戰區第75集團軍某空突旅直-20女飛行員，軍銜中尉。2017年至2021年就讀於陸軍航空兵學院，連續兩年被評為優秀學員。她是大陸陸軍首批自主培養的十名女飛行員之一，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員，早前還被評為南部戰區「四有」先進個人。

去年在珠海航展，解放軍陸軍展示多台直升機抵達航展現場，降落在珠海金灣機場，直-10、直-20、直-8L三個型號的直升機亮相，其中陸軍航空兵飛行員徐楓燦駕駛直-20直升機飛抵現場，外型亮麗颯爽，引起外界關注。

▲ 大陸人大代表、江蘇省游泳隊隊長張雨霏。（圖／記者任以芳攝）

另外，大陸人大代表、江蘇省游泳隊隊長張雨霏也現身，穿著深灰色大衣步入會場，由於媒體被隔離在採訪線之外，無法近身貼近，當記者大喊「張雨霏，看這裡」，她十分親和與媒體朋友揮手。

當《東森新媒體ETtoday》記者問及「今年有什麼提案意見？」張雨霏只是笑笑的揮手，俏皮的把手放在耳朵旁邊，示意聽不清楚，整個過程笑容超級甜美，態度親切，接著與其他同伴進入會場參加人大預備會。

大約12點多散會後，張雨霏在人民大會堂又遇到記者採訪，她禮貌性告知不太方便，「後面還有許多採訪」，接著快步離開。

▼張雨霏與媒體朋友揮手致意 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十四屆全國人大代表、現任亞洲籃球聯合會主席姚明。（圖／記者任以芳攝）

十四屆全國人大代表、現任亞洲籃球聯合會主席姚明抵達現場時，依然是「高人一等」，也是所有媒體從人群中一眼就可認出來。當姚明經過其他人大代表身邊，大家忍不住仰頭行注目禮，一名人大代表女軍官本來要拍照留念，看到姚明後揮手燦笑，立刻變迷妹，成為現場有趣花絮。

十四屆全國人大代表、小米創辦人兼董事長雷軍也低調現身，面對記者追問關於DeepSeek相關問題，雷軍也是禮貌性揮手說「謝謝！謝謝！」相較以往上兩會遇到任何採訪總是暢所欲言，這幾年變得相當低調謹慎。

據了解，雷軍在兩會上提出5項建議，包括加快推進自動駕駛量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、加快推進人工智能終端產業高質量發展、優化新能源汽車號牌設計，以及加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理。

▼ 雷軍面對媒體追問十分低調。（圖／記者任以芳攝）