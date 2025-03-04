　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國兩會開議「明星代表」搶鏡　229公分姚明進場如入「小人國」

記者任以芳－魏有德／北京－台北 連線報導

2025大陸全國兩會今（4）日由全國政協十四屆三次會議率先登場，同時，十四屆全國人大三次會議也舉行預備會議，來自大陸各地的委員們從天安門廣場步入人民大會堂，不少具有高知名度的企業代表或體育、演藝界明星，成為記者競逐提問的焦點。

▲姚明。（圖／記者任以芳攝）

▲229公分的姚明步入會場。（圖／記者任以芳攝）

其中，參加人大預備會議的姚明進場時，229公分的身高，宛如走進小人國裡，無論是與會的代表或維持秩序的公安、武警和記者，在姚明身旁都像是小矮人般，畫面十分逗趣。不僅如此，一名參會的女性代表還熱情地向姚明揮手打招呼，姚明也給予點頭回應，使得這名代表笑得合不攏嘴。

▲姚明。（圖／記者任以芳攝）

▲參會代表熱情地與姚明打招呼。（圖／記者任以芳攝）

來自香港的人大代表鄺美雲同樣具有高知名度，她在進場時被記者攔下，對大灣區發展侃侃而談。鄺美雲表示，她關心的是粵港澳大灣區如何聯動，形成高質量發展的建議，「這次的建議都是很用心，希望可以發揮自己的力量。」

▲香港人大代表鄺美雲。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國人大代表鄺美雲。（圖／記者任以芳攝）

大陸動畫電影《哪吒2》在全球開出亮麗票房，鄺美雲雖還未觀看，但也提到即將組團觀影，至於《哪吒2》尚未在台上映，鄺美雲則認為，「中國的作品應該是世界性的，讓全世界的人都能看到中國方案，中國的好。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅
咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答
台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」：不敢想接下來多刺激
台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在
台積電千億美元投資「自廢武功」　台大副教授：台灣人渾然未覺
大魯閣股東會紀念品出爐！　再抽美國MLB觀賽之旅
獨／詐保豪灑千萬當酒店大爺！　前台壽理賠員曝光
哥倫比亞8比1擊敗中國！　富邦新洋投好投

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

人大會議前夕被美加徵10%關稅　陸發言人：絕不接受施壓威脅

陸推動民營經濟促進法　人大：保證公平參與市場競爭

影／解放軍宋慧喬亮相！　聽聞被封為「最美女飛官」徐楓燦羞笑

陸全國兩會開議「明星代表」搶鏡　229公分姚明進場如入「小人國」

媒體擠爆！陸人大會期7天11日閉幕　中外媒體聚焦中美、俄烏問題

紐時：中國謹慎不上談判桌 川普加速施壓

周鴻禕：中國AI有望憑「開源生態」優勢保持長期領先

汽車工業必爭高地　雷軍兩會建議：加快推進自動駕駛量產

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

人大會議前夕被美加徵10%關稅　陸發言人：絕不接受施壓威脅

陸推動民營經濟促進法　人大：保證公平參與市場競爭

影／解放軍宋慧喬亮相！　聽聞被封為「最美女飛官」徐楓燦羞笑

陸全國兩會開議「明星代表」搶鏡　229公分姚明進場如入「小人國」

媒體擠爆！陸人大會期7天11日閉幕　中外媒體聚焦中美、俄烏問題

紐時：中國謹慎不上談判桌 川普加速施壓

周鴻禕：中國AI有望憑「開源生態」優勢保持長期領先

汽車工業必爭高地　雷軍兩會建議：加快推進自動駕駛量產

TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了

玻利維亞「巴士撞貨車」至少31死！墜谷500公尺淪廢鐵　慘況曝光

快訊／高雄流行音樂中心旁女子落海！警消急救援　尋獲已明顯死亡

立委陳亭妃遭恐嚇！天沒亮就報案　警加強巡邏服務處、住處

空頭支票狂進貨水產！騙17廠商2492萬　詐團高檔海鮮樓慶功

高中生「獲Google聘用」卻遭16所大學拒絕　父怒提告：種族歧視

日本CALBEE幼兒餅乾出包！「蝦味條四連」重金屬超標

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

日富士急樂園「員工遭雲霄飛車夾死」！　同事認：不知那裡有人

桃園客運「邊開邊漏油」　倒楣女騎士慘摔！急灑木屑防滑

【泰格與雪兒】候選人體質

大陸熱門新聞

陸36男為愛背百萬房貸　女友是同一人？

美再加徵10％關稅　陸商務部控訴「霸凌」：將採反制措施

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

陸馬拉松選手中學校門前「集體小便」 惹毛當地市民要求道歉

關注是否有涉台新表述　陸全國政協下午3點開幕

2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

影／解放軍宋慧喬亮相！　徐楓燦面對台媒採訪羞笑

他狂嗑花生瓜子長巨乳！女網：現在吃來得及嗎

拔完智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」終身聽損

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

濟南大暴雪20小時下「387個大明湖」

陸高超音速「空對空飛彈」試射

更多熱門

相關新聞

媒體擠爆！陸人大會期7天11日閉幕

媒體擠爆！陸人大會期7天11日閉幕

關注是否有涉台新表述　陸全國政協下午3點開幕

關注是否有涉台新表述　陸全國政協下午3點開幕

陸政協記者會連2年未提台灣

陸政協記者會連2年未提台灣

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

陸全國政協會期6天10日閉幕

陸全國政協會期6天10日閉幕

關鍵字：

姚明鄺美雲大陸兩會2025兩會全國兩會人大政協

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面