陸全國兩會開議「明星代表」搶鏡　229公分姚明進場如入「小人國」

記者任以芳－魏有德／北京－台北 連線報導

2025大陸全國兩會今（4）日由全國政協十四屆三次會議率先登場，同時，十四屆全國人大三次會議也舉行預備會議，來自大陸各地的委員們從天安門廣場步入人民大會堂，不少具有高知名度的企業代表或體育、演藝界明星，成為記者競逐提問的焦點。

▲229公分的姚明步入會場。（圖／記者任以芳攝）

其中，參加人大預備會議的姚明進場時，229公分的身高，宛如走進小人國裡，無論是與會的代表或維持秩序的公安、武警和記者，在姚明身旁都像是小矮人般，畫面十分逗趣。不僅如此，一名參會的女性代表還熱情地向姚明揮手打招呼，姚明也給予點頭回應，使得這名代表笑得合不攏嘴。

▲參會代表熱情地與姚明打招呼。（圖／記者任以芳攝）

來自香港的人大代表鄺美雲同樣具有高知名度，她在進場時被記者攔下，對大灣區發展侃侃而談。鄺美雲表示，她關心的是粵港澳大灣區如何聯動，形成高質量發展的建議，「這次的建議都是很用心，希望可以發揮自己的力量。」

▲大陸全國人大代表鄺美雲。（圖／記者任以芳攝）

大陸動畫電影《哪吒2》在全球開出亮麗票房，鄺美雲雖還未觀看，但也提到即將組團觀影，至於《哪吒2》尚未在台上映，鄺美雲則認為，「中國的作品應該是世界性的，讓全世界的人都能看到中國方案，中國的好。」