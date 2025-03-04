影／被封「帥大叔」！師奶殺手靳東秒回還年輕　最懷念台灣蚵仔煎

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕並發布政協工作報告。大陸號稱「師奶殺手」的靳東也是明星政協代表之一，接受訪問時透露自己十分懷念台灣小吃蚵仔煎，當被問及《哪吒2》無法在台上映主要卡在一年進口10部，還得抽籤的限制，他則輕描淡寫地回應，「我覺得是台灣當局問題。」

大陸全國政協十四屆三次會議於今日下午在人民大會堂開幕，一年一度開大會，不少政協明星備受關注，像是大陸政協代表靳東一直是媒體追逐焦點。

被問到熱門大陸動畫片《哪吒2》無法在台上映，電影限制可能不利於兩岸發展。靳東一開始不了解反問，「為什麼（哪吒）沒有什麼登記呢？」

聽完記者解釋，台灣每年只能進口10部大陸的電影，並且還要抽籤，靳東則輕描淡寫回應，「我覺得是台灣當局的問題。」

▲「師奶殺手」大陸政協代表靳東表示很想再去台灣走走，特別懷念蚵仔煎 。（圖／記者任以芳攝）

訪問過程，記者提問「計畫來台交流嗎？大家都叫你帥大叔。」靳東立刻秒回，「我還很年輕，請不要叫我帥大叔。」並且透露自己很希望去台灣，希望能有機會去交流或演出，也很希望台灣戲劇界的同行能有機會多到北京來交流。

靳東也分享，自己是2005、2006年兩次去台灣參加金馬獎，一次入圍一次作為嘉賓，一年在基隆一年在台北，現今已經好多年沒有去台灣。

他也回憶，當時還沒有「小三通」，要從北京飛到香港，香港再轉機桃園機場，他認為「還是要有更好交流和溝通，大家都很便利。」

▲「師奶殺手」大陸政協代表靳東多部影視作品中到台灣 。（圖／翻攝 微博）

至於最懷念台灣什麼？靳東笑說，「非常懷念基隆的小吃，我吃了大概有兩個多小時，像是蚵仔煎。」雖然時間久遠，對於當時食物名稱、方言的印象深刻，走著一條街一條街去吃。

他也懷念，當時還有台灣戲劇界、影視界同行一起，陪著他逛夜市小吃，特別開心。「我覺得飲食、文化，包括我們的戲劇影視交流，都是特別讓人開心並且永遠難忘的事情，希望不久的將來能有機會多去（台灣）走一走。」

身為「師奶殺手」靳東外型帥氣穩重，出道之後演出不少好作品，像是《瑯雅榜》、《偽裝者》、《我的前半生》等影視作品，不管是霸總氣質或是深情熟男，不只大陸觀眾喜愛，台灣民眾對靳東好演技也印象深刻，尤其是「假靳東」事件，多次登上媒體報導。

▲大陸一級演員「真靳東」實在太帥，經常被詐騙集團冒稱愛情騙子「假靳東」 。（圖／翻攝 網易）

靳東外型被詐騙集團常年利用，時不時會出現報導，內容都是「某某歲的阿姨自以為與明星『靳東』談一場轟轟烈烈的戀愛」，實際上全是一場騙局，但是還是有很多資深熟女以為跟靳東談網戀，甚至被騙到傾家蕩產。

多年來莫名奇妙變成「愛情騙子」，靳東接受媒體採訪時談到，過去幾年一直在出現「假靳東」的情況，因此提出關於數字平台立法的提案，是希望更加細化針對大型網陸路平台的立法，防止更多人遭到詐騙。

根據資料顯示，靳東於976年12月22日出生於山東省濟寧市，畢業於中央戲劇學院表演系，大陸一級演員。現在任職包括，中國煤礦文工團團長、第十四屆全國政協委員、全國政協文化文史和學習委員會委員以及民盟北京市委副主委。第十四屆全國政協委員，政協文化文史和學習委員會委員，民盟第十三屆中央常委，